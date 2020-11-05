Citroёn объявляет об открытии нового дилерского центра «Wagner Auto» в Санкт-Петербурге

\u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440 Citro\u0451n \u00abWagner Auto\u00bb \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0432\u0435\u0440\u0435 \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0430 \u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u043a\u043e\u043c\u043f\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435 \u0441 \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u0448\u043e\u0443-\u0440\u0443\u043c\u043e\u043c \u0438 \u0437\u043e\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043e\u0431\u0449\u0435\u0439 \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u044c\u044e 445 \u043c2. \u0414\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 100 \u043c2 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u044b \u043f\u043e\u0434 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434 \u0437\u0430\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0435\u0439 \u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0448\u043e\u0443-\u0440\u0443\u043c \u00ab\u0421\u0418\u0422\u0420\u041e\u0415\u041d \u0426\u0415\u041d\u0422\u0420 \u0412\u0410\u0413\u041d\u0415\u0420\u00bb \u0432 295 \u043c2 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 Citro\u0451n, \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u044b Citro\u0451n C3 Aircross \u0438 Citro\u0451n C5 Aircross, \u0441\u0435\u0434\u0430\u043d Citro\u0451n C4, \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043c\u0438\u043a\u0440\u043e\u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441 Citro\u0451n SpaceTourer, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0433\u0440\u0443\u0437\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0444\u0443\u0440\u0433\u043e\u043d\u044b Citro\u0451n Jumpy \u0438 Citro\u0451n Jumper. \u0410\u0432\u0442\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0440 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0441\u0442\u0440\u0430\u0445\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u043b\u0438\u0437\u0438\u043d\u0433. \u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u0430\u044f \u0437\u043e\u043d\u0430 \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u044c\u044e 150 \u043c2 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0441\u0435\u0431\u044f 5 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441 5-\u044e \u043f\u043e\u0434\u044a\u0435\u043c\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0438 \u0433\u0440\u0443\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439, \u0437\u043e\u043d\u044b \u0441\u0445\u043e\u0434-\u0440\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b\u0430, \u0448\u0438\u043d\u043e\u043c\u043e\u043d\u0442\u0430\u0436\u0430, \u0431\u0430\u043b\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0438 \u0434\u0438\u0430\u0433\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u043a\u0438. \u0422\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u00ab\u0421\u0418\u0422\u0420\u041e\u0415\u041d \u0426\u0415\u041d\u0422\u0420 \u0412\u0410\u0413\u041d\u0415\u0420\u00bb \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u043f\u043e \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 Citro\u0451n, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u044f \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0439\u043d\u044b\u0439 \u0438 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0439\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0443 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u043e\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f. \u0414\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440 Citro\u0451n \u00abWagner Auto\u00bb \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0443: \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434 \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433, \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430 \u041e\u043f\u0442\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0434\u043e\u043c 3. \u0412\u0435\u0431-\u0441\u0430\u0439\u0442 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430 Citro\u0451n \u00abWagner Auto\u00bb.