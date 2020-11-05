Citroёn объявляет об открытии нового дилерского центра «Wagner Auto» в Санкт-Петербурге

Citroёn объявляет об открытии нового дилерского центра «Wagner Auto» в Санкт-Петербурге
05 ноября 14:11 2020

Новый дилерский центр Citroёn «Wagner Auto» расположен на севере Санкт-Петербурга в автомобильном комплексе с новым шоу-румом и зоной сервисного обслуживания общей площадью 445 м2. Дополнительные 100 м2 автоцентра отведены под склад запасных частей

Новый шоу-рум «СИТРОЕН ЦЕНТР ВАГНЕР» в 295 м2 представляет актуальные модели бренда Citroёn, среди которых кроссоверы Citroёn C3 Aircross и Citroёn C5 Aircross, седан Citroёn C4, пассажирский микроавтобус Citroёn SpaceTourer, а также грузовые фургоны Citroёn Jumpy и Citroёn Jumper. Автоцентр предоставляет полный спектр финансовых услуг, включая кредитование, страхование и лизинг.

Сервисная зона площадью 150 м2 включает в себя 5 постов технического обслуживания с 5-ю подъемниками для пассажирских и грузовых моделей, зоны сход-развала, шиномонтажа, балансировки и диагностики. Технические специалисты «СИТРОЕН ЦЕНТР ВАГНЕР» проводят работы по обслуживанию автомобилей Citroёn, включая гарантийный и постгарантийный ремонт, а также установку дополнительного оборудования.

Дилерский центр Citroёn «Wagner Auto» располагается по адресу: город Санкт-Петербург, улица Оптиков, дом 3.

Citroёn

Веб-сайт дилерского центра Citroёn «Wagner Auto».

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AMSRUS
AMSRUS

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