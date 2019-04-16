Экологические инициативы Volvo Cars получили признание на премии Plastics Recycling Awards

Компания Volvo Cars получила престижную награду за специальную версию подключаемого гибридного кроссовера XC60 T8 Twin Engine

Volvo Cars завоевала признание за свои инициативы в сфере устойчивого развития на ежегодной премии в области переработки пластика Plastics Recycling Awards Europe. Компания получила престижную награду за специальную версию подключаемого гибридного кроссовера XC60 T8 Twin Engine, содержащего высокий процент повторно переработанного пластика.

Автомобиль одержал победу в категории «Автомобильный, электрический или электронный продукт года», о чём было объявлено в ходе торжественной церемонии награждения в Амстердаме.

В прошлом году для доказательства реальности своих амбиций в области переработки пластика компания представила специальную версию подключаемого гибридного кроссовера XC60 T8 Twin Engine. Автомобиль выглядел абсолютно идентичным существующей модели, хотя ряд его пластиковых компонентов был заменён на содержащие переработанные материалы эквиваленты.

Автомобиль стал символом инициативы Volvo Cars по использованию переработанного пластика в производстве новых автомобилей. С 2025 года пластик, используемый во всех новых моделях Volvo, будет на четверть состоять из переработанных материалов. Это самое смелое и прогрессивное заявление в отношении использования повторно переработанных пластмасс среди премиальных автопроизводителей, которое подчёркивает стремление компании минимизировать свой экологический след, а также перейти к циркулярному подходу к производству.

Для примера, туннельная консоль автомобиля изготовлена из переработанных волокон заброшенных рыболовных сетей и канатов. Коврики автомобиля содержат волокна, полученные путём переработки пластиковых бутылок и отрезов хлопчатобумажной ткани, образующихся при производстве одежды. В конструкции сидений также используются пластиковые волокна из старых пластмассовых бутылок. Звукопоглощающий материал для внутренней стороны капота был получен после переработки сидений старых автомобилей Volvo.

«Если мы хотим ощутимо сократить негативное воздействие нашего производства на окружающую среду, нам следует ещё более эффективно использовать и перерабатывать материалы, – комментирует Мартина Буххаузер (Martina Buchhauser), старший вице-президент по закупкам Volvo Cars. – Volvo Cars намерена внести свой вклад в этот переходный процесс. Увеличение объёма переработанных пластмасс, используемых в производстве новых автомобилей, – одна из важнейших составляющих этой инициативы».

Концепция спецверсии кроссовера XC60 лежит в русле общего стремления Volvo Cars призвать поставщиков автомобильных комплектующих к более тесному сотрудничеству с автопроизводителями для создания более экологически безопасных компонентов нового поколения. Для реализации этой инициативы потребуется существенно увеличить объём доступного для использования переработанного пластика, и Volvo Cars уже получила огромное количество положительных откликов от своих поставщиков.

Центральной инициативой Volvo Cars по минимизации экологического следа от своей деятельности стала объявленная в 2017 году стратегия электрификации модельного ряда. Впервые в истории автоиндустрии шведский автопроизводитель объявил о том, что с 2019 года для всех новых моделей будет предлагаться электрическая версия. С тех пор стратегия получила дальнейшее развитие: Volvo Cars заявила, что к 2025 году половина объёма продаж будет приходиться именно на электромобили.

Компания также стремится перевести все свои производственные мощности в климатически нейтральный режим к 2025 году. В 2018 году завод по производству двигателей в Шёвде (Швеция) стал первым производством Volvo Cars, не оказывающим негативного воздействия на климат. В прошлом году компания представила установку солнечных батарей на заводе в Генте (Бельгия), а в прошлом месяце было объявлено о планах по строительству нового покрасочного цеха на заводе в Гётеборге (Швеция), в результате чего удастся сократить объём энергопотребления и выбросов в атмосферу по меньшей мере на одну треть.

Помимо сокращения объёмов энергопотребления и выбросов в окружающую среду, Volvo Cars придаёт немаловажное значение проблеме использования одноразового пластика. В настоящий момент компания активно работает над тем, чтобы отказаться от использования одноразового пластика во всех офисных помещениях, столовых и на мероприятиях к 2019 году. Одноразовые пластиковые изделия вроде стаканчиков, контейнеров для еды и столовых приборов заменяются на более экологически безопасные предметы из деревины, бумаги и целлюлозы.