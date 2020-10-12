Castrol и Bosch подписали соглашение о сотрудничестве на российском рынке

Castrol и Bosch подписали соглашение о сотрудничестве на российском рынке
12 октября 17:31 2020

Castrol и  Bosch  расширяют свое успешное глобальное сотрудничество, начиная совместную деятельность на российском рынке

В соответствии с новым соглашением компании будут рекомендовать продукты и услуги партнера в своих сетях станций технического обслуживания автомобилей. Полная номенклатура смазочных материалов Castrol будет доступна для продажи во всей сети Бош Авто Сервис, а запасные части и средства диагностики Bosch будут использоваться на всех станциях технического обслуживания Castrol Автосервис. Полный список автосервисов Castrol и Bosch представлен по ссылкам: https://autoservice.castrol.ru/ и https://www.boschcarservice.com/ru/ru.

Директор по маркетингу Castrol Россия, Артем Луговцев:

«Сотрудничество между Castrol и Bosch на европейском рынке, начавшееся в 2013 году, развивается весьма успешно. Оно способствовало развитию бизнеса обеих сторон, а также обеспечило потребителям легкий доступ к продуктам и услугам Bosch и Castrol. Теперь мы начинаем это взаимовыгодное сотрудничество на российском рынке, что сможет гарантировать автовладельцам повышенный уровень удобства и обеспечит рост предложения в наших партнерских станциях технического обслуживания».

Водители, которые доверяют обслуживание своих автомобилей станциям Castrol Автосервис или Бош Авто Сервис, смогут воспользоваться всеми преимуществами совместно реализуемых маркетинговых активностей, тренингов, финансовых решений, а также инструментов, направленных на повышение эффективности.

Региональный директор подразделения автомобильные запчасти и диагностическое оборудование в России, Украине, Белоруссии, Средней Азии и Закавказье компании Bosch Александр Алешин:

«Данное соглашение о сотрудничестве объединяет два самых сильных бренда на рынке послепродажного обслуживания. Такая совместная деятельность создает дополнительные возможности для наших партнерских станций технического обслуживания, которые получат возможность повысить свою привлекательность в глазах клиентов, предлагая им лучшие смазочные материалы, запасные части и превосходный уровень сервиса. Совместный подход к обучению, программам поддержки и реализации маркетинговых мероприятий также позволит автосервисам  привлекать еще больше клиентов и увеличить эффективность своего бизнеса».

Castrol и  Bosch

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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