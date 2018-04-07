От Opel останется одно название?
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От Opel останется одно название?
Апрель 07 12:05 2018

Новое поколение грузовичков Opel Vivaro будет построено на основе французской модульной архитектуры ЕМР2.

Напомним, что сейчас Opel Vivaro имеет трех «братьев-близнецов» — Renault Trafic, Fiat Talento и Nissan NV300. Однако из-за недавнего перехода марки Opel под контроль французского альянса PSA Peugeot Citroen немецкому фургончику придётся сменить агрегатную базу.Производство Opel Vivaro следующего поколения планируется наладить на британском заводе марки «Опель», расположенном неподалёку от города Лутон. При этом мощности 60-тысячной площадки планируют довести до 100 тысяч автомобилей!

Ждать дебюта нового «Виваро», как сообщает Авто Mail.Ru, придётся около года. Скорее всего, новинка получит слегка перелицованный кузов от Peugeot Expert и Citroen Jumpy. Соответственно, и набор моторов будет от этих «французов» — турбодизели объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью от 95 до 180 л.с.

Добавим, что Peugeot Expert и Citroen Jumpy — это промежуточное звено между маленькими «каблучками» Partner/Berlingo и большими «сундуками» Boxer/Jumper. Чтобы было понятнее, по формату грузовички больше всего напоминают Volkswagen Transporter.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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