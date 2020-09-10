Коробка передач Porsche с двумя сцеплениями теперь доступна и для топовых модификаций Porsche 718

Коробка передач Porsche с двумя сцеплениями теперь доступна и для топовых модификаций Porsche 718
10 сентября 18:11 2020

Модификации Porsche 718 с 4,0-литровыми 6-цилиндровыми оппозитными двигателями теперь доступны с 7-ступенчатой трансмиссией Porsche PDK с двумя сцеплениями

Автоматизированная трансмиссия теперь будет предлагаться для 718 Boxster и Cayman GTS 4.0, а также для топовых модификаций 718 Spyder и 718 Cayman GT4. Коробка PDK обеспечивает ускорение без разрывов потока мощности при смене передач. Это повышает комфорт переключений и улучшает разгонную динамику. По сравнению с моделями 718 с МКПП модели GT мощностью 309 кВт (420 л.с.) – 718 Spyder и 718 Cayman GT4 – ускоряются до 100 км/ч на полсекунды быстрее – за 3,9 с. Отметку 200 км/ч они преодолевают за 13,4 секунды (на 0,4 с быстрее). Динамика разгона до 100 км/ч Porsche 718 Cayman GTS 4.0 и 718 Boxster GTS 4.0, оснащенных двигателями мощностью 294 кВт (400 л.с.), также улучшается на полсекунды до 4,0 с, а отметка 200 км/ч остается позади спустя 13,7 секунды (также на 0,4 с быстрее, чем с МКПП).

На моделях 718 GTS 4.0 входящий в базовое оснащение пакет Sport Chrono адаптирует алгоритм переключения коробки PDK в соответствии с выбранным режимом движения (Normal, Sport, Sport Plus и Individual). В режиме Sport он обеспечивает более быструю смену ступеней и более ранний переход на пониженную передачу с автоматическими перегазовками, а также гарантирует оптимальное ускорение за счет более позднего переключения на повышенную передачу. Еще более спортивный режим Sport Plus, обеспечивающий максимальную динамику, позволяет полностью использовать потенциал атмосферного 6-цилиндрового оппозитного двигателя. В него также интегрирована функция Launch Control, предназначенная для автоматизированного старта в гоночном режиме.

Кнопка Sport Response, расположенная в центре переключателя режимов движения, позволяет водителю на 20 секунд задействовать полные возможности двигателя и трансмиссии вне зависимости от текущего режима движения. Эта функция, позаимствованная в мире автоспорта, особенно полезна при выполнении резких обгонных маневров.

Porsche

В топовых моделях 718 Spyder и 718 Cayman GT4 предусмотрена характерная для модификаций GT возможность настройки режима движения при помощи кнопки PDK Sport для достижения максимальной динамики. Рычаг селектора, аналогичный селектору Porsche 911 GT3, подчеркивает яркие эмоции от управления моделями GT. В сочетании со всеми 4-литровыми атмосферными двигателями трансмиссия PDK имеет седьмую передачу с более коротким передаточным отношением.

Кроме того, оснащенные PDK модификации 718 Spyder и 718 Cayman GT4 получили доработанный задний дифференциал с механической блокировкой: под тягой и при принудительном холостом ходе коэффициенты блокировки составляют 30% и 37% (по сравнению с 22% и 27% на автомобилях с МКПП). Это положительно сказывается на показателях продольной и поперечной динамики и курсовой устойчивости – и, как следствие, на удовольствии от вождения.

Более богатое оснащение для автомобилей Porsche нового модельного года

Семейство Porsche 718 2021 модельного года получит множество обновлений в части оснащения. На смену алькантаре придет высококачественный материал Race-Tex, созданный на основе материала, использующегося для обивки для гоночных сидений. Он отличается превосходными дышащими свойствами и обеспечивает великолепную фиксацию. Палитру цветов кузова моделей GT – 718 Cayman GT4 и 718 Spyder – пополнит яркое специальное лакокрасочное покрытие Python Green. Для Porsche 718 Spyder также станут доступны 20-дюймовые колесные диски золотистого цвета, ранее эксклюзивно предлагавшиеся только для 718 Cayman GT4. Также вместо базовых шин класса UHP покупатели получат возможность оснастить родстер стандартными летними шинами аналогичной размерности.

Porsche

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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