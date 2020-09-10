Коробка передач Porsche с двумя сцеплениями теперь доступна и для топовых модификаций Porsche 718

\u041c\u043e\u0434\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 Porsche 718 \u0441 4,0-\u043b\u0438\u0442\u0440\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 6-\u0446\u0438\u043b\u0438\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u043e\u043f\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b \u0441 7-\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d\u0447\u0430\u0442\u043e\u0439 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0435\u0439 Porsche PDK \u0441 \u0434\u0432\u0443\u043c\u044f \u0441\u0446\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043b\u044f 718 Boxster \u0438 Cayman GTS 4.0, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u043f\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0439 718 Spyder \u0438 718 Cayman GT4. \u041a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u0430 PDK \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0443\u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0431\u0435\u0437 \u0440\u0430\u0437\u0440\u044b\u0432\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043a\u0430 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u0441\u043c\u0435\u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447. \u042d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0430\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u043d\u043d\u0443\u044e \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0443. \u041f\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 718 \u0441 \u041c\u041a\u041f\u041f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 GT \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e 309 \u043a\u0412\u0442 (420 \u043b.\u0441.) \u2013 718 Spyder \u0438 718 Cayman GT4 \u2013 \u0443\u0441\u043a\u043e\u0440\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u0434\u043e 100 \u043a\u043c\/\u0447 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434\u044b \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u0435\u0435 \u2013 \u0437\u0430 3,9 \u0441. \u041e\u0442\u043c\u0435\u0442\u043a\u0443 200 \u043a\u043c\/\u0447 \u043e\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0435\u043e\u0434\u043e\u043b\u0435\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0437\u0430 13,4 \u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434\u044b (\u043d\u0430 0,4 \u0441 \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u0435\u0435). \u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u043d\u0430 \u0434\u043e 100 \u043a\u043c\/\u0447 Porsche 718 Cayman GTS 4.0 \u0438 718 Boxster GTS 4.0, \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e 294 \u043a\u0412\u0442 (400 \u043b.\u0441.), \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434\u044b \u0434\u043e 4,0 \u0441, \u0430 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u043a\u0430 200 \u043a\u043c\/\u0447 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0437\u0430\u0434\u0438 \u0441\u043f\u0443\u0441\u0442\u044f 13,7 \u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434\u044b (\u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043d\u0430 0,4 \u0441 \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u0435\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0441 \u041c\u041a\u041f\u041f). \u041d\u0430 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u0445 718 GTS 4.0 \u0432\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0439 \u0432 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u043e\u0435 \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0430\u043a\u0435\u0442 Sport Chrono \u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u0438 PDK \u0432 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441 \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u043e\u043c \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f (Normal, Sport, Sport Plus \u0438 Individual). \u0412 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0435 Sport \u043e\u043d \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u0443\u044e \u0441\u043c\u0435\u043d\u0443 \u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d\u0435\u0439 \u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0440\u0430\u043d\u043d\u0438\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0443 \u0441 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u0430\u0437\u043e\u0432\u043a\u0430\u043c\u0438, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0443\u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0443. \u0415\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c Sport Plus, \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0443, \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0442\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u043d\u043e\u0433\u043e 6-\u0446\u0438\u043b\u0438\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043e\u043f\u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f. \u0412 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0430 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f Launch Control, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0434\u043b\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430 \u0432 \u0433\u043e\u043d\u043e\u0447\u043d\u043e\u043c \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0435. \u041a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0430 Sport Response, \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0432 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u043e\u0432 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044e \u043d\u0430 20 \u0441\u0435\u043a\u0443\u043d\u0434 \u0437\u0430\u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f \u0438 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0432\u043d\u0435 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0430 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f. \u042d\u0442\u0430 \u0444\u0443\u043d\u043a\u0446\u0438\u044f, \u043f\u043e\u0437\u0430\u0438\u043c\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0440\u0435\u0437\u043a\u0438\u0445 \u043e\u0431\u0433\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u043d\u0435\u0432\u0440\u043e\u0432. \u0412 \u0442\u043e\u043f\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u0445 718 Spyder \u0438 718 Cayman GT4 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u0430 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u044f \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u0434\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0439 GT \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0438 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0430 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0438 PDK Sport \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0438. \u0420\u044b\u0447\u0430\u0433 \u0441\u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430, \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0435\u043b\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0443 Porsche 911 GT3, \u043f\u043e\u0434\u0447\u0435\u0440\u043a\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u044f\u0440\u043a\u0438\u0435 \u044d\u043c\u043e\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 GT. \u0412 \u0441\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0441\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0438 4-\u043b\u0438\u0442\u0440\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u044f PDK \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0441\u0435\u0434\u044c\u043c\u0443\u044e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0443 \u0441 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u0438\u043c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0442\u043e\u0447\u043d\u044b\u043c \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 PDK \u043c\u043e\u0434\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438 718 Spyder \u0438 718 Cayman GT4 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0434\u043e\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0430\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0434\u0438\u0444\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b \u0441 \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u043e\u0439: \u043f\u043e\u0434 \u0442\u044f\u0433\u043e\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0443\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0445\u043e\u043b\u043e\u0441\u0442\u043e\u043c \u0445\u043e\u0434\u0435 \u043a\u043e\u044d\u0444\u0444\u0438\u0446\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 30% \u0438 37% (\u043f\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441 22% \u0438 27% \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f\u0445 \u0441 \u041c\u041a\u041f\u041f). \u042d\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0438 \u043f\u043e\u043f\u0435\u0440\u0435\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u043a\u0438 \u0438 \u043a\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0443\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u2013 \u0438, \u043a\u0430\u043a \u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435, \u043d\u0430 \u0443\u0434\u043e\u0432\u043e\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u0432\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0411\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u043e\u0435 \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 Porsche \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0421\u0435\u043c\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e Porsche\u00a0718 2021\u00a0\u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442 \u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041d\u0430 \u0441\u043c\u0435\u043d\u0443 \u0430\u043b\u044c\u043a\u0430\u043d\u0442\u0430\u0440\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b Race-Tex, \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0430, \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u0434\u043b\u044f \u043e\u0431\u0438\u0432\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0433\u043e\u043d\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439. \u041e\u043d \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u0432\u043e\u0441\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u044b\u0448\u0430\u0449\u0438\u043c\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u043b\u0435\u043f\u043d\u0443\u044e \u0444\u0438\u043a\u0441\u0430\u0446\u0438\u044e. \u041f\u0430\u043b\u0438\u0442\u0440\u0443 \u0446\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432 \u043a\u0443\u0437\u043e\u0432\u0430 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 GT \u2013 718 Cayman GT4 \u0438 718 Spyder \u2013 \u043f\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442 \u044f\u0440\u043a\u043e\u0435 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0430\u043a\u043e\u043a\u0440\u0430\u0441\u043e\u0447\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0440\u044b\u0442\u0438\u0435 Python Green. \u0414\u043b\u044f Porsche 718 Spyder \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0443\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b 20-\u0434\u044e\u0439\u043c\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0438 \u0437\u043e\u043b\u043e\u0442\u0438\u0441\u0442\u043e\u0433\u043e \u0446\u0432\u0435\u0442\u0430, \u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u044d\u043a\u0441\u043a\u043b\u044e\u0437\u0438\u0432\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0432\u0448\u0438\u0435\u0441\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043b\u044f 718 Cayman GT4. \u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0431\u0430\u0437\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0448\u0438\u043d \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 UHP \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043e\u0441\u043d\u0430\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u0440\u043e\u0434\u0441\u0442\u0435\u0440 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u043c\u0438 \u0448\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438 \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438.