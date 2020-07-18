«С Италией. Для Италии» – грандиозный фотопроект Lamborghini

Lamborghini \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0435\u0442 \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u0442\u0438\u0432\u0443 \u00ab\u0421 \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u0435\u0439. \u0414\u043b\u044f \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u0438. 21 \u0432\u0437\u0433\u043b\u044f\u0434 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0443 \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u00bb (With Italy, For Italy. 21 views for a new drive), \u043f\u0440\u0438\u0437\u0432\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b \u043f\u0440\u0435\u0436\u043d\u0438\u0439 \u0431\u043b\u0435\u0441\u043a \u0438 \u043f\u043e\u0432\u0435\u0434\u0430\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443 \u043c\u0438\u0440\u0443 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u044f \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0430 \u043a \u043d\u043e\u0432\u044b\u043c \u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u043c \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u044f\u0436\u0435\u043b\u043e\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434\u0430 \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b \u0441 COVID-19 \u0413\u0440\u0430\u043d\u0434\u0438\u043e\u0437\u043d\u044b\u0439 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u0438 \u0438 \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u0438\u0437 20 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b. \u0418\u0442\u0430\u043b\u044c\u044f\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440\u043a\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u043b 20 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u0442\u0430\u043b\u0430\u043d\u0442\u043b\u0438\u0432\u044b\u0445 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u044f\u0442 \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0445 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440, \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u043a\u0440\u0430\u0441\u043e\u0442\u0443 20 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u0438 \u0438 20 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 Lamborghini. \u041a \u0434\u0432\u0430\u0434\u0446\u0430\u0442\u043a\u0435 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438\u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432\u0441\u0435\u043c\u0438\u0440\u043d\u043e \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u0430\u044f \u041b\u0435\u0442\u0438\u0446\u0438\u044f \u0411\u0430\u0442\u0442\u0430\u043b\u044c\u044f. \u041e\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u0441\u044f \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u041f\u0430\u043b\u0435\u0440\u043c\u043e. \u041a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043f\u0446\u0438\u044f \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0440\u0430\u0441\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0433\u043b\u0443\u0431\u043e\u043a\u0443\u044e \u043f\u0440\u0438\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c Lamborghini \u043a \u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u0438 \u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0432 \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0441\u0432\u0435\u0442\u0435 \u0435\u0435 \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u0441\u0442\u0432\u0430. \u041d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044f \u0441 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u043d\u0430\u0447\u043d\u0435\u0442\u0441\u044f \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0441 \u0441\u0435\u0432\u0435\u0440\u0430 \u043d\u0430 \u044e\u0433 \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u0438, \u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u044b 21 \u043e\u0434\u0430\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0430 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c, \u0438\u0437 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043d\u0435\u0432\u0435\u0440\u043e\u044f\u0442\u043d\u044b\u0445 \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0437\u0430\u0432\u043e\u0440\u0430\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b. \u0420\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0432\u0434\u043e\u0445\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0441\u0442\u044c\u044e \u043a \u0438\u0442\u0430\u043b\u044c\u044f\u043d\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0443, \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438, \u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440\u0435, \u0447\u0443\u0434\u0435\u0441\u0430\u043c \u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u044b \u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u043c\u0443 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c\u0443. \u041c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0443\u0442 \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u044e \u043a\u0430\u043a \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0443, \u043d\u0430\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0440\u0430\u0441\u043e\u0442\u043e\u0439, \u0442\u0430\u043b\u0430\u043d\u0442\u043e\u043c, \u044d\u043b\u0435\u0433\u0430\u043d\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e, \u0445\u0443\u0434\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u043e\u043c \u0438 \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438 \u2014 \u0432\u0441\u0435 \u044d\u0442\u0438 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435\u043e\u0442\u044a\u0435\u043c\u043b\u0435\u043c\u043e\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c\u044e \u0444\u0438\u043b\u043e\u0441\u043e\u0444\u0438\u0438 Lamborghini. \u0413\u0443\u0438\u0434\u043e \u041f\u044c\u043e\u0432\u0435\u043d\u0435 \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043a\u043d\u0438\u0433\u0435 \u043e\u0447\u0435\u0440\u043a\u043e\u0432 \u00ab\u041f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u0432 \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u044e\u00bb (Viaggio in Italia) \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b: \u00ab\u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u044f \u043f\u043e\u0445\u043e\u0436\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043c\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e \u0432\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0438 \u043e\u0442\u0440\u0430\u0436\u0430\u0435\u0442 \u043b\u0430\u043d\u0434\u0448\u0430\u0444\u0442\u044b \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0417\u0435\u043c\u043b\u0438\u00bb. \u041e\u0442\u0434\u0430\u0432\u0430\u044f \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0443\u0434\u0438\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435, Lamborghini \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u043b\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0444\u043e\u0442\u043e\u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u0441\u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0431\u044b, \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044f \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0438 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0437\u0430\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u043b\u0435\u0442\u044c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u0438. \u0421\u0442\u0435\u0444\u0430\u043d\u043e \u0413\u0443\u0438\u043d\u0434\u0430\u043d\u0438 (Stefano Guindani), \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444 \u0432 \u0436\u0430\u043d\u0440\u0435 \u0444\u044d\u0448\u043d \u0438 \u043b\u0430\u0439\u0444\u0441\u0442\u0430\u0439\u043b, \u0441\u0442\u0430\u043b \u0430\u0440\u0442-\u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430. \u0412\u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 Lamborghini \u043e\u043d \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u0441\u044f \u043f\u043e\u0438\u0441\u043a\u043e\u043c \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432. \u041f\u043e\u043c\u0438\u043c\u043e \u0413\u0443\u0438\u043d\u0434\u0430\u043d\u0438, \u0432 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0443 \u0432\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u0436\u0430\u043d\u0440\u0430\u0445 \u0444\u044d\u0448\u043d, \u0441\u0442\u0440\u0438\u0442\u0441\u0442\u0430\u0439\u043b \u0438 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d (\u041f\u044c\u0435\u0440\u043e \u0414\u0436\u0435\u043c\u0435\u043b\u043b\u0438, \u0412\u0438\u043d\u0447\u0435\u043d\u0446\u043e \u0413\u0440\u0438\u043b\u043b\u043e \u0438 \u0413\u0432\u0438\u0434\u043e \u0422\u0430\u0440\u043e\u043d\u0438); \u0440\u0435\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u044b (\u0413\u0430\u0431\u0440\u0438\u044d\u043b\u044c \u041c\u0438\u043a\u0430\u043b\u0438\u0437\u0437\u0438, \u0424\u0443\u043b\u0432\u0438\u043e \u0411\u0443\u0433\u0430\u043d\u0438, \u0410\u043b\u0435\u0441\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440\u043e \u0426\u0438\u043d\u0433\u0443); \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u044b-\u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b (\u0413\u0430\u0431\u0440\u0438\u044d\u043b\u044c \u0413\u0430\u043b\u0438\u043c\u0431\u0435\u0440\u0442\u0438, \u041c\u0430\u0440\u043a\u043e \u041a\u0430\u0437\u0438\u043d\u043e) \u0438 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u044b, \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0432 \u0436\u0430\u043d\u0440\u0435 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438 (\u041c\u0430\u0442\u0442\u0438 \u0411\u0430\u043b\u044c\u0437\u0430\u043c\u0438\u043d\u0438, \u0420\u043e\u0437\u0435\u043b\u0435\u043d\u0430 \u0420\u0430\u043c\u0438\u0441\u0442\u0435\u043b\u043b\u0430); \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u044b, \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0441\u044a\u0435\u043c\u043a\u0435 \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u0439 (\u041a\u0430\u043c\u0438\u043b\u043b\u0430 \u0424\u0435\u0440\u0440\u0430\u0440\u0438), \u0430\u0440\u0445\u0438\u0442\u0435\u043a\u0442\u0443\u0440\u044b (\u0412\u0430\u043b\u0435\u043d\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0421\u043e\u043c\u043c\u0430\u0440\u0438\u0432\u0430) \u0438 \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0430 (\u0410\u043d\u043d\u0430 \u0434\u0438 \u041f\u0440\u043e\u0441\u043f\u0435\u0440\u043e); \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u044b, \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0432 \u0436\u0430\u043d\u0440\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438 (\u0412\u043e\u043b\u044c\u0444\u0430\u043d\u0433\u043e \u0421\u043f\u0430\u043a\u043a\u0430\u0440\u0435\u043b\u043b\u0438 \u0438 \u0414\u0430\u0432\u0438\u0434 \u0434\u0435 \u041c\u0430\u0440\u0442\u0438\u0441); \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444 \u0438\u0437 \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0434\u0443\u0441\u0442\u0440\u0438\u0438 (\u0427\u0438\u0430\u0440\u0430 \u041c\u0438\u0440\u0435\u043b\u043b\u0438); \u043a\u0440\u0435\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0438\u0437 \u043c\u0438\u0440\u0430 Instagram (\u0421\u0438\u043c\u043e\u043d\u0435 \u0411\u0440\u0430\u043c\u0430\u043d\u0442\u0435 @brahmino \u0438 \u041c\u0430\u0440\u043a\u043e \u0412\u0430\u043b\u043c\u0430\u0440\u0430\u043d\u0430) \u0438, \u043d\u0430\u043a\u043e\u043d\u0435\u0446, \u0432\u043e\u0441\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0430\u044f \u0437\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430 \u043b\u0430\u043d\u0434\u0448\u0430\u0444\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438 (\u0410\u043b\u044c\u0431\u0435\u0440\u0442\u043e \u0421\u0435\u043b\u044c\u0432\u0435\u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u044c), \u0447\u0442\u043e \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441 Lamborghini \u043a \u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e. \u0424\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0430\u043a\u043a\u043e\u0440\u0434\u043e\u043c \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438\u0437 20 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u0438 \u0438 20 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0435\u0439 Lamborghini \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u043a\u0430\u043c\u0435\u043e \u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0439 \u041b\u0435\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0411\u0430\u0442\u0442\u0430\u043b\u044c\u0438, \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0437 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043c\u0435\u043d \u0432 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438. \u041b\u0435\u0442\u0438\u0446\u0438\u044f \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u0430 \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u0448\u043e\u043a\u0438\u0440\u0443\u044e\u0449\u0438\u043c \u0440\u0435\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430\u0436\u0430\u043c \u0438\u0437 \u041f\u0430\u043b\u0435\u0440\u043c\u043e. \u0412 1985 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043e\u043d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0439 \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0437 \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0432\u0448\u0435\u0439 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u044e \u042e\u0434\u0436\u0438\u043d\u0430 \u0421\u043c\u0438\u0442\u0430, \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u043d\u0443\u044e \u0442\u0430\u043a \u0432 \u0447\u0435\u0441\u0442\u044c \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0430 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0430 Life. Lamborghini \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u043e \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043d\u0435\u0441\u043b\u0430 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0441\u0432\u043e\u044e \u0436\u0438\u0437\u043d\u044c \u0438 \u0442\u0432\u043e\u0440\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u041b\u0435\u0442\u0438\u0446\u0438\u044f \u0411\u0430\u0442\u0442\u0430\u043b\u044c\u044f. \u041d\u0435\u0443\u0434\u0438\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0438\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0435\u0439 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440 \u0435\u0435 \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u043e\u0433\u043e \u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430 \u041f\u0430\u043b\u0435\u0440\u043c\u043e \u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 Lamborghini Aventador SVJ. \u041d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044f \u0441 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u043a\u0430\u043a \u0441\u0430\u043c \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440\u043a\u0430\u0440\u043e\u0432 Lamborghini, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0443\u0442 \u0432 \u043d\u0435\u043c \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435, \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u043e \u043e\u0441\u0432\u0435\u0449\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u044b \u0438 \u0432 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0435\u0442\u044f\u0445 Lamborghini. \u0412\u0441\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440\u043a\u0430\u0440\u044b \u2014 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u0435\u0439\u0448\u0435\u0433\u043e \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u044f\u0434\u0430 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438: \u043e\u0442 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0433\u0438\u0431\u0440\u0438\u0434\u043d\u044b\u0445, \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043a\u0430\u043a \u0433\u0438\u043f\u0435\u0440\u043a\u0430\u0440 Si\u00e1n Roadster, \u0434\u043e \u0443\u043b\u044c\u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 Aventador SVJ, \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440-SUV Urus \u0438 \u043c\u0430\u043d\u0435\u0432\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043a\u0430\u0440\u0430 Hurac\u00e1n \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0435\u0433\u043e \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f\u0445: Spyder, Coupe, \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0441 \u043f\u043e\u043b\u043d\u044b\u043c \u0438 \u0437\u0430\u0434\u043d\u0438\u043c \u043f\u0440\u0438\u0432\u043e\u0434\u043e\u043c. \u041a \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u044f\u0440\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0440\u0443 \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043a\u0430\u0440\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438\u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u044f\u0442\u0441\u044f \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438: Miura, Countach \u0438 Diablo. \u041a\u0430\u0442\u044f \u0411\u0430\u0441\u0441\u0438 (Katia Bassi), \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043f\u043e \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u0443 \u0438 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f\u043c Lamborghini, \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442: \u00ab\u0414\u043b\u044f \u043d\u0430\u0441 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 "\u0421 \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u0435\u0439. \u0414\u043b\u044f \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u0438" \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u043e\u0435 \u043a\u0443\u043b\u044c\u0442\u0443\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0438 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435. \u041c\u044b \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u0441\u044f \u0432 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043f\u043e\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0443 \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u044f \u0441\u0442\u043e\u043b\u043a\u043d\u0443\u043b\u0430\u0441\u044c \u0441 \u0441\u0435\u0440\u044c\u0435\u0437\u043d\u044b\u043c \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441\u043e\u043c \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u043e\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0438, \u0438 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u043d\u0435\u0439 \u0441\u0442\u043e\u044f\u0442 \u043d\u0435\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0438. \u0412 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u043e\u0431\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u0430\u0445 \u043c\u044b \u043f\u043e\u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0434\u043e\u043b\u0433 \u043d\u0430\u0448\u0435\u0439 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 \u2014 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0438\u044f \u0432\u043e \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b. Lamborghini \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u0438\u043c\u0432\u043e\u043b\u043e\u043c \u0432\u044b\u0441\u043e\u0447\u0430\u0439\u0448\u0435\u0433\u043e \u0438\u0442\u0430\u043b\u044c\u044f\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442 \u043c\u043e\u0449\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430\u043c\u0438 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438. \u041c\u044b \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0448\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u0442\u0430\u043b\u0430\u043d\u0442 \u0438\u0442\u0430\u043b\u044c\u044f\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u0440\u0435\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0438\u0442\u044c \u0438\u043c\u0438\u0434\u0436 \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435. \u042d\u0442\u043e \u0432\u044b\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043b\u044e\u0431\u0432\u0438 \u0438 \u0442\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043c\u044b \u0445\u043e\u0442\u0438\u043c \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435. \u041d\u0430\u0448\u0430 \u0438\u043d\u0438\u0446\u0438\u0430\u0442\u0438\u0432\u0430 \u0432\u043e\u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0438 \u0446\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0432\u044b \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043d\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u0438. \u041d\u0435\u043e\u0442\u044a\u0435\u043c\u043b\u0435\u043c\u043e\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c\u044e \u043d\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u0434\u0435\u043b\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u0430 \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438 \u0441\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c. \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u044d\u0442\u043e \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0430 \u0447\u0440\u0435\u0437\u0432\u044b\u0447\u0430\u0439\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043c\u044b \u043f\u0435\u0440\u0435\u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0438\u0437\u0433\u043e\u0442\u0430\u0432\u043b\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u0430\u0441\u043a\u0438 \u0438 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0449\u0438\u0442\u043a\u0438. \u0418 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043c\u044b \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u043c \u0442\u043e \u0436\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435, \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u044f \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043c\u0438\u0440\u0430 \u043a \u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u0441\u0442\u0432\u0430\u043c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c\u0438 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0433\u043e\u0440\u0434\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u044f\u00bb.