«С Италией. Для Италии» – грандиозный фотопроект Lamborghini

«С Италией. Для Италии» – грандиозный фотопроект Lamborghini
18 июля 21:11 2020

Lamborghini запускает инициативу «С Италией. Для Италии. 21 взгляд на страну для нового старта» (With Italy, For Italy. 21 views for a new drive), призванную вернуть образу страны прежний блеск и поведать всему миру о том, что Италия готова к новым позитивным изменениям после тяжелого периода борьбы с COVID-19

Грандиозный фотографический проект прославляет культурное богатство Италии и уникальность каждого из 20 регионов страны.

Итальянский производитель суперкаров собрал 20 самых талантливых фотографов страны, которые отобразят в своих работах характер, уникальность и красоту 20 регионов Италии и 20 моделей Lamborghini. К двадцатке лучших фотографов присоединится всемирно известная Летиция Батталья. Она поделится уникальным видением своего родного города Палермо. Концепция путешествия раскрывает глубокую привязанность Lamborghini к родной стране и желание представить в новом свете ее невероятные богатства.

Начиная с сентября начнется путешествие с севера на юг Италии, и через объективы 21 одаренного фотографа можно будет увидеть, из каких невероятных элементов складывается завораживающий образ страны. Работы фотографов будут вдохновлены настоящей страстью к итальянскому искусству, истории, архитектуре, чудесам природы и многому другому. Мастера покажут Италию как страну, наполненную совершенной красотой, талантом, элегантностью, художественным поиском и инновациями — все эти особенности являются неотъемлемой частью философии Lamborghini.

Гуидо Пьовене в своей книге очерков «Путешествие в Италию» (Viaggio in Italia) писал: «Италия похожа на призму, которая словно вбирает в себя и отражает ландшафты всей Земли».

Lamborghini

Фото: проект Lamborghini «С Италией. Для Италии»

Отдавая должное этой удивительной стране, Lamborghini в рамках проекта собрала фотографов, которые представляют разные направления современного фотоискусства и смогли бы, используя разные стили и собственное уникальное видение, запечатлеть многогранность Италии.

Стефано Гуиндани (Stefano Guindani), известный фотограф в жанре фэшн и лайфстайл, стал арт-директором проекта. Вместе с Lamborghini он занимался поиском участников. Помимо Гуиндани, в команду входят и другие фотографы, которые работают в жанрах фэшн, стритстайл и дизайн (Пьеро Джемелли, Винченцо Грилло и Гвидо Тарони); репортажные фотографы (Габриэль Микализзи, Фулвио Бугани, Алессандро Цингу); фотографы-документалисты (Габриэль Галимберти, Марко Казино) и фотографы, работающие в жанре социальной фотографии (Матти Бальзамини, Розелена Рамистелла); фотографы, специализирующиеся на съемке путешествий (Камилла Феррари), архитектуры (Валентина Соммарива) и искусства (Анна ди Просперо); фотографы, работающие в жанре автомобильной фотографии (Вольфанго Спаккарелли и Давид де Мартис); фотограф из музыкальной индустрии (Чиара Мирелли); креативный директор и создатель контента из мира Instagram (Симоне Браманте @brahmino и Марко Валмарана) и, наконец, восходящая звезда ландшафтной фотографии (Альберто Сельвестрель), что символизирует интерес Lamborghini к молодому поколению.

Стефано Гуиндани

Фото: Стефано Гуиндани

Финальным аккордом этого произведения искусства из 20 регионов Италии и 20 моделей Lamborghini станет камео великой Летиции Баттальи, одного из самых авторитетных имен в мировой фотографии. Летиция известна во всем мире благодаря своей активной гражданской позиции и шокирующим репортажам из Палермо. В 1985 году она стала первой женщиной из Европы, получившей премию Юджина Смита, названную так в честь известного фотографа журнала Life.

Lamborghini разделяет ценности и чувство ответственности, которые пронесла через свою жизнь и творчество Летиция Батталья. Неудивительно, что именно ей было доверено представить многогранный характер ее любимого родного города Палермо и модели Lamborghini Aventador SVJ.

Начиная с сентября как сам проект, так и модели суперкаров Lamborghini, которые примут в нем участие, будут широко освещаться через официальные медиаканалы и в социальных сетях Lamborghini. Все представленные суперкары — часть новейшего модельного ряда марки: от самых современных гибридных, таких как гиперкар Sián Roadster, до ультрадинамических Aventador SVJ, супер-SUV Urus и маневренного спорткара Huracán во всех его версиях: Spyder, Coupe, модели с полным и задним приводом. К этому яркому спектру суперспорткаров присоединятся классические модели: Miura, Countach и Diablo.

Летиция Батталья

Фото: Летиция Батталья

Катя Басси (Katia Bassi), директор по маркетингу и коммуникациям Lamborghini, отмечает: «Для нас проект “С Италией. Для Италии” имеет огромное культурное и социальное значение. Мы находимся в сложной ситуации, поскольку Италия столкнулась с серьезным кризисом в области здравоохранения и экономики, и теперь перед ней стоят непростые задачи. В этих обстоятельствах мы почувствовали, что долг нашей марки — приложить все усилия во благо страны. Lamborghini является символом высочайшего итальянского качества и располагает мощными каналами коммуникации. Мы хотели использовать наши преимущества и талант итальянских фотографов, чтобы преобразить имидж Италии на мировом уровне. Это выражение любви и той поддержки, которую мы хотим оказать своей стране. Наша инициатива воплощает единство качества, совершенства и ценностей, которые вы сможете найти только в Италии. Неотъемлемой частью нашего делового подхода является и социальная ответственность. Компания доказала это во время режима чрезвычайной ситуации, когда мы перепрофилировали производство, чтобы изготавливать маски и медицинские щитки. И сейчас мы делаем то же самое, привлекая внимание всего мира к богатствам, которыми может гордиться Италия».

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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