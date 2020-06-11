Volkswagen возглавит “человек из Seat”

Ральф Брандштеттер

Volkswagen возглавит “человек из Seat”
11 июня 14:11 2020

В Volkswagen официально объявили, что с 1 июля 2020 года марку Volkswagen возглавит Ральф Брандштеттер, занимающий должность главного операционного директора бренда

Нынешний глава Volkswagen Герберт Дисс в дальнейшем будет отвечать за Volkswagen Passenger Cars и бренд Volume.

«Ральф Брандштеттер – один из самых опытных менеджеров компании. За последние два года он уже успешно руководил Volkswagen в качестве главного операционного директора и сыграл ключевую роль в формировании трансформации бренда. Поэтому я очень рад, что Ральф Брандштеттер будет продвигаться вперед в развитии бренда в качестве генерального директора после далеко идущих стратегических решений последних нескольких лет», – сказал генеральный директор Volkswagen AG д-р Герберт Дисс.

Задачей Ральфа Брандштеттера станет дальнейшая электрификация и создание структур для оцифровки автомобиля. Эти цели заложены в стратегии Transform 2025+, первый этап которой успешно завершился в 2019 году. Под руководством Брандштеттера компания приступит к следующему этапу – расширению электрической линейки. В соответствии с планом, к 2025 году Volkswagen должен продать не менее 1.5 млн электромобилей и продвинуться дальше по пути превращения в компанию, занимающуюся цифровыми технологиями.

Ральф Брандштеттер родился в Брансуике (пригород Мельбурна) 8 сентября 1968 года. Его карьера в Volkswagen началась в магазине марки в родном городе. В 1993 году он присоединился к Volkswagen Group, имея диплом специалиста по промышленному инжинирингу. После работы в отделе международных проектов в отделе закупок он стал помощником правления в Генеральном секретариате Volkswagen AG. В 1998 году он взял на себя ответственность за закупку металла для шасси и компонентов силовой передачи, а в 2003 году был назначен руководителем проектов новых транспортных средств. В 2005 году Брандштеттер переехал в Испанию в качестве главы отдела закупок Seat, а спустя три года стал членом исполнительного комитета компании по закупкам. С 2010 года он исполняет обязанности руководителя отдела закупок.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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