Volkswagen возглавит “человек из Seat”

\u0412 Volkswagen \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0441 1 \u0438\u044e\u043b\u044f 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0443 Volkswagen \u0432\u043e\u0437\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0420\u0430\u043b\u044c\u0444 \u0411\u0440\u0430\u043d\u0434\u0448\u0442\u0435\u0442\u0442\u0435\u0440, \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u041d\u044b\u043d\u0435\u0448\u043d\u0438\u0439 \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 Volkswagen \u0413\u0435\u0440\u0431\u0435\u0440\u0442 \u0414\u0438\u0441\u0441 \u0432 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0435\u043c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430 Volkswagen Passenger Cars \u0438 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434 Volume. \u00ab\u0420\u0430\u043b\u044c\u0444 \u0411\u0440\u0430\u043d\u0434\u0448\u0442\u0435\u0442\u0442\u0435\u0440 - \u043e\u0434\u0438\u043d \u0438\u0437 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043e\u043f\u044b\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438. \u0417\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0432\u0430 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043e\u043d \u0443\u0436\u0435 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b Volkswagen \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0438 \u0441\u044b\u0433\u0440\u0430\u043b \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u0443\u044e \u0440\u043e\u043b\u044c \u0432 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u044f \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0440\u0430\u0434, \u0447\u0442\u043e \u0420\u0430\u043b\u044c\u0444 \u0411\u0440\u0430\u043d\u0434\u0448\u0442\u0435\u0442\u0442\u0435\u0440 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432\u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0438 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u0438\u0434\u0443\u0449\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0445 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u0445 \u043b\u0435\u0442\u00bb, - \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 Volkswagen AG \u0434-\u0440 \u0413\u0435\u0440\u0431\u0435\u0440\u0442 \u0414\u0438\u0441\u0441. \u0417\u0430\u0434\u0430\u0447\u0435\u0439 \u0420\u0430\u043b\u044c\u0444\u0430 \u0411\u0440\u0430\u043d\u0434\u0448\u0442\u0435\u0442\u0442\u0435\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u0435\u0439\u0448\u0430\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f \u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f. \u042d\u0442\u0438 \u0446\u0435\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u044b \u0432 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0438 Transform 2025+, \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u044d\u0442\u0430\u043f \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0448\u043d\u043e \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u043b\u0441\u044f \u0432 2019 \u0433\u043e\u0434\u0443. \u041f\u043e\u0434 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u0411\u0440\u0430\u043d\u0434\u0448\u0442\u0435\u0442\u0442\u0435\u0440\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u0442 \u043a \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u043c\u0443 \u044d\u0442\u0430\u043f\u0443 - \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044e \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043a\u0438. \u0412 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u0438 \u0441 \u043f\u043b\u0430\u043d\u043e\u043c, \u043a 2025 \u0433\u043e\u0434\u0443 Volkswagen \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 1.5 \u043c\u043b\u043d \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u043e \u043f\u0443\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0432\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044e, \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0449\u0443\u044e\u0441\u044f \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f\u043c\u0438. \u0420\u0430\u043b\u044c\u0444 \u0411\u0440\u0430\u043d\u0434\u0448\u0442\u0435\u0442\u0442\u0435\u0440 \u0440\u043e\u0434\u0438\u043b\u0441\u044f \u0432 \u0411\u0440\u0430\u043d\u0441\u0443\u0438\u043a\u0435 (\u043f\u0440\u0438\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434 \u041c\u0435\u043b\u044c\u0431\u0443\u0440\u043d\u0430) 8 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f 1968 \u0433\u043e\u0434\u0430. \u0415\u0433\u043e \u043a\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440\u0430 \u0432 Volkswagen \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0435 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 \u0432 \u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0435. \u0412 1993 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043e\u043d \u043f\u0440\u0438\u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u043b\u0441\u044f \u043a Volkswagen Group, \u0438\u043c\u0435\u044f \u0434\u0438\u043f\u043b\u043e\u043c \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430 \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0438\u043d\u0436\u0438\u043d\u0438\u0440\u0438\u043d\u0433\u0443. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0432 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0443\u043f\u043e\u043a \u043e\u043d \u0441\u0442\u0430\u043b \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u043d\u0438\u043a\u043e\u043c \u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0413\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0441\u0435\u043a\u0440\u0435\u0442\u0430\u0440\u0438\u0430\u0442\u0435 Volkswagen AG. \u0412 1998 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043e\u043d \u0432\u0437\u044f\u043b \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0443\u043f\u043a\u0443 \u043c\u0435\u0442\u0430\u043b\u043b\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0448\u0430\u0441\u0441\u0438 \u0438 \u043a\u043e\u043c\u043f\u043e\u043d\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0441\u0438\u043b\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447\u0438, \u0430 \u0432 2003 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0431\u044b\u043b \u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u043e\u0432 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432. \u0412 2005 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0411\u0440\u0430\u043d\u0434\u0448\u0442\u0435\u0442\u0442\u0435\u0440 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0435\u0445\u0430\u043b \u0432 \u0418\u0441\u043f\u0430\u043d\u0438\u044e \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0433\u043b\u0430\u0432\u044b \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0443\u043f\u043e\u043a Seat, \u0430 \u0441\u043f\u0443\u0441\u0442\u044f \u0442\u0440\u0438 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043b \u0447\u043b\u0435\u043d\u043e\u043c \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043c\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043f\u043e \u0437\u0430\u043a\u0443\u043f\u043a\u0430\u043c. \u0421 2010 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043e\u043d \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u0442 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0443\u043f\u043e\u043a. \u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a.