Каршеринг ищет парковку

Каршеринг ищет парковку
29 апреля 17:11 2020

Сервисы начали переговоры с торгцентрами об аренде машино-мест

Каршеринговым сервисам могут рекомендовать убрать автомобили с городских парковок, такое решение сейчас обсуждается в мэрии Москвы. Хотя официального распоряжения пока не было, компании, в том числе «Яндекс.Драйв», уже начали переговоры с торговыми центрами об аренде машино-мест. Стоимость парковки в торгцентрах начинается от 2 тыс. руб. в месяц, но некоторые операторы пытаются сэкономить и договориться с девелоперами о снижении цен почти в четыре раза.

Мэрия Москвы рассматривает возможность убрать машины каршеринга с улиц города, рассказали источники “Ъ” на рынке недвижимости. По их словам, хотя официального распоряжения нет, сервисы уже начали искать подходящие паркинги.

В частности, «Яндекс.Драйв» обсуждает аренду 8 тыс. машино-мест с торгцентрами «Мега» (девелопер Ingka Centres) и Vegas (принадлежат Crocus Group).

Яндекс.Драйв

Представители «Меги» и Crocus не ответили на запросы “Ъ”. В «Яндекс.Драйв» отказались от комментариев, отметив, что постановления убрать машины власти Москвы пока не выпускали. Собеседник в другом каршеринговом сервисе говорит, что слухи о том, что для машин придется искать парковку, были, но письменных распоряжений в компании не поступало. Источник “Ъ” в мэрии это подтверждает, признавая, что идея действительно обсуждается, но до участников рынка официально не доведена.

Московские власти запретили работу каршеринговых компаний с 13 апреля: в своем блоге мэр Сергей Собянин объяснял решение тем, что соблюдать режим дезинфекции сервисам «очень сложно». Тем же указом мэр ограничил работу других сервисов перевозки по заказу, что означало запрет на личных водителей и даже на премиальные тарифы агрегаторов такси.

В CBRE возможное требование к парковке каршеринговых машин связывают с усиленными мерами по уборке улиц и дезинфекции общественного пространства.

Замдиректора департамента торговой недвижимости Colliers International Борис Маца добавляет, что машины на городских парковках при моратории на работу подвергаются риску вандализма.

Директор направления бизнес-аналитики CBRE Клавдия Чистова отмечает, что на начало 2020 года в Москве насчитывалось свыше 40 тыс. каршеринговых машин крупных операторов, из них более 50% приходится на «Яндекс.Драйв». Для каршеринга запрет на размещение машин на городских парковках может означать крупные расходы. По словам партнера Cushman & Wakefield Натальи Никитиной, аренда парковки в торгцентрах обходится от 2 тыс. до 20 тыс. руб. в месяц за машино-место.

Однако сервисы пытаются сэкономить, говорит Борис Маца: операторы каршеринга предлагают до 500 руб. за машино-место в месяц. Клавдия Чистова добавляет, что если операторы решат парковать автомобили в бизнес-центрах внутри МКАД, то аренда мест обойдется в 10–25 тыс. руб. в месяц, на объектах за пределами МКАД — менее чем в 5 тыс. руб.

Парковка возле ТЦ Мега

По словам Бориса Мацы, в «Мегах» и торгцентрах Crocus Group можно разместить более 8 тыс. автомобилей, в других крупных объектах паркинги рассчитаны на 2–5 тыс. машино-мест. Наталья Никитина отмечает, что парковать машины в опустевших торговых и офисных центрах — более удобный, но и более дорогой вариант. Операторы также могут договориться об аренде крупных площадок за МКАД, полагает она, однако такой вариант будет сложнее с точки зрения организации.

Источник Коммерсантъ.

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AMSRUS
AMSRUS

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