Каршеринг ищет парковку

\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u0441 \u0442\u043e\u0440\u0433\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043c\u0438 \u043e\u0431 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0435 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e-\u043c\u0435\u0441\u0442\r\n\u041a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u044b\u043c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u043c \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0443\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0441 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043e\u043a, \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043c\u044d\u0440\u0438\u0438 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b. \u0425\u043e\u0442\u044f \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e, \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0414\u0440\u0430\u0439\u0432\u00bb, \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u0441 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043c\u0438 \u043e\u0431 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0435 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e-\u043c\u0435\u0441\u0442. \u0421\u0442\u043e\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0432 \u0442\u043e\u0440\u0433\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0445 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 2\u00a0\u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431. \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446, \u043d\u043e \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b \u043f\u044b\u0442\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0441\u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c \u0438 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u0434\u0435\u0432\u0435\u043b\u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u043c\u0438 \u043e \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0446\u0435\u043d \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0432 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0430.\r\n\r\n\u041c\u044d\u0440\u0438\u044f \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0443\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0441 \u0443\u043b\u0438\u0446 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430, \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0438 \u201c\u042a\u201d \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438. \u041f\u043e \u0438\u0445 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c, \u0445\u043e\u0442\u044f \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0435\u0442, \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0438 \u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0438\u0435 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0438\u043d\u0433\u0438.\r\n\r\n\u0412 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0414\u0440\u0430\u0439\u0432\u00bb \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443 8\u00a0\u0442\u044b\u0441. \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e-\u043c\u0435\u0441\u0442 \u0441 \u0442\u043e\u0440\u0433\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043c\u0438 \u00ab\u041c\u0435\u0433\u0430\u00bb (\u0434\u0435\u0432\u0435\u043b\u043e\u043f\u0435\u0440 Ingka Centres) \u0438 Vegas (\u043f\u0440\u0438\u043d\u0430\u0434\u043b\u0435\u0436\u0430\u0442 Crocus Group).\r\n\r\n\r\n\r\n\u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u00ab\u041c\u0435\u0433\u0438\u00bb \u0438 Crocus \u043d\u0435 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u201c\u042a\u201d. \u0412 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0414\u0440\u0430\u0439\u0432\u00bb \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043e\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0435\u0432, \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u0432, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0443\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u044b \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u0432\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u043b\u0438. \u0421\u043e\u0431\u0435\u0441\u0435\u0434\u043d\u0438\u043a \u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u043e\u043c \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0435 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043b\u0443\u0445\u0438 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0434\u043b\u044f \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438\u0441\u043a\u0430\u0442\u044c \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0443, \u0431\u044b\u043b\u0438, \u043d\u043e \u043f\u0438\u0441\u044c\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0430\u043b\u043e. \u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a \u201c\u042a\u201d \u0432 \u043c\u044d\u0440\u0438\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442, \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u0432\u0430\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0438\u0434\u0435\u044f \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0431\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u043d\u043e \u0434\u043e \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0434\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0430.\r\n\r\n\u041c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u00a0\u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438\u00a0\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0441 13 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f: \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c \u0431\u043b\u043e\u0433\u0435 \u043c\u044d\u0440 \u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0421\u043e\u0431\u044f\u043d\u0438\u043d \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u044f\u043b \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0435\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c \u0434\u0435\u0437\u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u043c \u00ab\u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e\u00bb. \u0422\u0435\u043c \u0436\u0435 \u0443\u043a\u0430\u0437\u043e\u043c \u043c\u044d\u0440 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u043b \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043e\u0432 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0437\u043a\u0438 \u043f\u043e \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0443, \u0447\u0442\u043e \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0438 \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0430\u0440\u0438\u0444\u044b \u0430\u0433\u0440\u0435\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0442\u0430\u043a\u0441\u0438.\r\n\r\n\u0412 CBRE \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043a \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0435 \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d \u0441\u0432\u044f\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0441 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043c\u0435\u0440\u0430\u043c\u0438 \u043f\u043e \u0443\u0431\u043e\u0440\u043a\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446 \u0438 \u0434\u0435\u0437\u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430.\r\n\r\n\u0417\u0430\u043c\u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0434\u0435\u043f\u0430\u0440\u0442\u0430\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043d\u0435\u0434\u0432\u0438\u0436\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 Colliers International \u0411\u043e\u0440\u0438\u0441 \u041c\u0430\u0446\u0430 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u043d\u0430 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0430\u0445 \u043f\u0440\u0438 \u043c\u043e\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u043f\u043e\u0434\u0432\u0435\u0440\u0433\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0440\u0438\u0441\u043a\u0443 \u0432\u0430\u043d\u0434\u0430\u043b\u0438\u0437\u043c\u0430.\r\n\r\n\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 CBRE \u041a\u043b\u0430\u0432\u0434\u0438\u044f \u0427\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432\u0430 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u043d\u0430\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0441\u0432\u044b\u0448\u0435 40\u00a0\u0442\u044b\u0441. \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432, \u0438\u0437 \u043d\u0438\u0445 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 50% \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0414\u0440\u0430\u0439\u0432\u00bb. \u0414\u043b\u044f \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d \u043d\u0430 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0430\u0445 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u044b. \u041f\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0430 Cushman\u00a0&\u00a0Wakefield \u041d\u0430\u0442\u0430\u043b\u044c\u0438 \u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0438\u043d\u043e\u0439, \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0432 \u0442\u043e\u0440\u0433\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0445 \u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 2\u00a0\u0442\u044b\u0441. \u0434\u043e 20\u00a0\u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431. \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446 \u0437\u0430 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e-\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e.\r\n\r\n\u041e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b \u043f\u044b\u0442\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0441\u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c, \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u0411\u043e\u0440\u0438\u0441 \u041c\u0430\u0446\u0430: \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u044e\u0442 \u0434\u043e 500\u00a0\u0440\u0443\u0431. \u0437\u0430 \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e-\u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446. \u041a\u043b\u0430\u0432\u0434\u0438\u044f \u0427\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432\u0430 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b \u0440\u0435\u0448\u0430\u0442 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0445 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u041c\u041a\u0410\u0414, \u0442\u043e \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442 \u043e\u0431\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 10\u201325\u00a0\u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431. \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446, \u043d\u0430 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0430\u0445 \u0437\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u0430\u043c\u0438 \u041c\u041a\u0410\u0414 \u2014 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0432 5\u00a0\u0442\u044b\u0441. \u0440\u0443\u0431.\r\n\r\n\r\n\r\n\u041f\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c \u0411\u043e\u0440\u0438\u0441\u0430 \u041c\u0430\u0446\u044b, \u0432 \u00ab\u041c\u0435\u0433\u0430\u0445\u00bb \u0438 \u0442\u043e\u0440\u0433\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0445 Crocus Group \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 8\u00a0\u0442\u044b\u0441. \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u0432 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442\u0430\u0445 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0438\u043d\u0433\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u043d\u044b \u043d\u0430 2\u20135\u00a0\u0442\u044b\u0441. \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u043e-\u043c\u0435\u0441\u0442. \u041d\u0430\u0442\u0430\u043b\u044c\u044f \u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0438\u043d\u0430 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u044b \u0432 \u043e\u043f\u0443\u0441\u0442\u0435\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0438 \u043e\u0444\u0438\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u0445 \u2014 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0439, \u043d\u043e \u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e\u0439 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442. \u041e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0431 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u0435 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043b\u043e\u0449\u0430\u0434\u043e\u043a \u0437\u0430 \u041c\u041a\u0410\u0414, \u043f\u043e\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442 \u043e\u043d\u0430, \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u0435\u0435 \u0441 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438.\r\n\r\n\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a \u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0441\u0430\u043d\u0442\u044a.