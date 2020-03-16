Въезд в Шенгенскую зону запретят

Въезд в Шенгенскую зону запретят
16 марта 20:33 2020

Власти Евросоюза планируют запретить въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2

Как сообщает Лента ру ограничения будут действовать для граждан третьих стран. При этом государствам ЕС, которые не входят в Шенгенскую зону, предложили присоединиться к запрету. Речь идет о Болгарии, Ирландии, Кипре, Румынии и Хорватии. Статус Великобритании, в которой идет процесс выхода из ЕС, уточнить изданию пока не удалось.

По словам чиновников, исключениями будут граждане и жители ЕС и члены их семей. Запрет также не коснется работников таких важных секторов, как здравоохранение и транспорт.

Financial Times пишет, что запрет на въезд — это самый радикальный на данный момент ответ на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что о мере хотят объявить в течение дня 16 марта, в настоящее время чиновники согласовывают последние детали. При этом решение должно будет быть подписано лидерами стран.

В последние дни многие страны Европы вводят собственные запреты из-за коронавируса, в том числе закрывают границы и запрещают авиасообщение. В рамках карантинов закрываются учебные заведения, отменяются массовые мероприятия.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 174 тысяч человек. Число смертей превысило 6,7 тысячи, вылечились более 77,2 тысячи человек.

Среди европейских стран лидером по числу заболевших остается Италия — почти 25 тысяч человек, из которых 1,8 тысячи умерло. На втором месте Испания — 9,4 тысячи заразившихся и 335 скончавшихся. Далее по числу заболевших идут Германия, Франция, Швейцария и Нидерланды.

коронавирус

На тему:

  Article "tagged" as:
Евросоюззапрет на въездкоронавирус
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Nissan представил концепции кресел для геймеров

Nissan представил концепции кресел для геймеров 0

Volkswagen Jetta седьмого поколения появится в России в конце 2019 года

Volkswagen Jetta седьмого поколения появится в России в конце 2019 года

Любитель поморгать?

Любитель поморгать? 35

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.