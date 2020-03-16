Въезд в Шенгенскую зону запретят

\u0412\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438\u00a0\u0415\u0432\u0440\u043e\u0441\u043e\u044e\u0437\u0430 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c \u0432\u044a\u0435\u0437\u0434 \u0432 \u0428\u0435\u043d\u0433\u0435\u043d\u0441\u043a\u0443\u044e \u0437\u043e\u043d\u0443 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u043e\u043c SARS-CoV-2\r\n\u041a\u0430\u043a \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442 \u041b\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0440\u0443 \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0430\u043c \u0415\u0421, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043d\u0435 \u0432\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0432 \u0428\u0435\u043d\u0433\u0435\u043d\u0441\u043a\u0443\u044e \u0437\u043e\u043d\u0443, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0443. \u0420\u0435\u0447\u044c \u0438\u0434\u0435\u0442 \u043e \u0411\u043e\u043b\u0433\u0430\u0440\u0438\u0438, \u0418\u0440\u043b\u0430\u043d\u0434\u0438\u0438, \u041a\u0438\u043f\u0440\u0435, \u0420\u0443\u043c\u044b\u043d\u0438\u0438 \u0438 \u0425\u043e\u0440\u0432\u0430\u0442\u0438\u0438. \u0421\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441 \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0438\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0430 \u0438\u0437 \u0415\u0421, \u0443\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u0442\u044c \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044e \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c.\r\n\u041f\u043e \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430\u043c \u0447\u0438\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0435 \u0438 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0415\u0421 \u0438 \u0447\u043b\u0435\u043d\u044b \u0438\u0445 \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439. \u0417\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043a\u043e\u0441\u043d\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0442\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0432\u0430\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432, \u043a\u0430\u043a \u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u043e\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442.\r\nFinancial Times\u00a0\u043f\u0438\u0448\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u0432\u044a\u0435\u0437\u0434 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u0441\u0430\u043c\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0434\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043d\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u044e \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u0435\u043a\u0446\u0438\u0438 COVID-19. \u041e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u043e \u043c\u0435\u0440\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043d\u044f 16 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0430, \u0432 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0447\u0438\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043e\u0432\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0438. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043e \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d.\r\n\u0412 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043d\u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b \u0432\u0432\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u044b \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430, \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u044b \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0449\u0430\u044e\u0442 \u0430\u0432\u0438\u0430\u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435. \u0412 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u043e\u0432 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0443\u0447\u0435\u0431\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043c\u0435\u0440\u043e\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u044f.\r\n\u041f\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u043c \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c, \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c \u043c\u0438\u0440\u0435 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u043e\u043c \u0437\u0430\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u044b \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 174 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a. \u0427\u0438\u0441\u043b\u043e \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0435\u0439 \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u043e 6,7 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438, \u0432\u044b\u043b\u0435\u0447\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 77,2 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a.\r\n\u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u043b\u0438\u0434\u0435\u0440\u043e\u043c \u043f\u043e \u0447\u0438\u0441\u043b\u0443 \u0437\u0430\u0431\u043e\u043b\u0435\u0432\u0448\u0438\u0445 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u044f \u2014 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 25 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a, \u0438\u0437 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 1,8 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u0443\u043c\u0435\u0440\u043b\u043e. \u041d\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0418\u0441\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u2014 9,4 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0437\u0438\u0432\u0448\u0438\u0445\u0441\u044f \u0438 335 \u0441\u043a\u043e\u043d\u0447\u0430\u0432\u0448\u0438\u0445\u0441\u044f. \u0414\u0430\u043b\u0435\u0435 \u043f\u043e \u0447\u0438\u0441\u043b\u0443 \u0437\u0430\u0431\u043e\u043b\u0435\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0438\u0434\u0443\u0442 \u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f, \u0424\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f, \u0428\u0432\u0435\u0439\u0446\u0430\u0440\u0438\u044f \u0438 \u041d\u0438\u0434\u0435\u0440\u043b\u0430\u043d\u0434\u044b.