В Москве пятерых таксистов поместили под наблюдение врачей из-за COVID-2019

В Москве пятерых таксистов поместили под наблюдение врачей из-за COVID-2019
12 марта 13:30 2020

Пятерых водителей такси, которые контактировали с больными коронавирусом, поместили под наблюдение врачей. Об этом сегодня, 11 марта, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве

В штабе отметили, что на данный момент в Москве подтверждено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Было установлено, что как минимум пятеро таксистов контактировали с заболевшими. Всех этих таксистов поместили под наблюдение врачей в обсервационные центры столицы.

Более того, в обсервационные центры под наблюдение было помещены и семьи некоторых из этих таксистов.

На данный момент у них у всех отсутствуют симптомы заболевания. Врачи взяли пробы для проведения всесторонних анализов и составили карты контактов.

ИА REGNUM

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AMSRUS
AMSRUS

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