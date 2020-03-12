В Москве пятерых таксистов поместили под наблюдение врачей из-за COVID-2019

В штабе отметили, что на данный момент в Москве подтверждено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Было установлено, что как минимум пятеро таксистов контактировали с заболевшими. Всех этих таксистов поместили под наблюдение врачей в обсервационные центры столицы.
Более того, в обсервационные центры под наблюдение было помещены и семьи некоторых из этих таксистов.
На данный момент у них у всех отсутствуют симптомы заболевания. Врачи взяли пробы для проведения всесторонних анализов и составили карты контактов.
ИА REGNUM
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