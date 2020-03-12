Ford объявил о планах закрытия дилерских центров в Европе

Ford объявил о планах закрытия дилерских центров в Европе
12 марта 15:11 2020

Американский бренд Ford объявил о планах масштабного закрытия дилерских центров в Европе. По мнению представителей компании, это позволит вновь выйти в плюс

Как сообщает Automotive News Europe со ссылкой на главу европейского подразделения Ford Стюарта Роули, всего в Европе будет закрыто более сотни дилерских центров марки. Особенно сильно этот процесс ударит по Великобритании, где под угрозой закрытия окажутся 180 из 400 центров Ford.

“Очевидно, что дилерская сеть требует значительных затрат, в конечном счёте это приводит к удорожанию транспортных средств и снижению прибыли”, – пояснил Роули, добавив, что Ford хочет повысить эффективность за счёт перехода на онлайн-продажи.

“Мир розничной торговли меняется, – заверил представитель бренда, – со временем у нас станет меньше дилеров и физических автоцентров”.

Mustang Mach E

Autoexpress.co.uk

Внедрение онлайн-продаж будет вестись параллельно с запуском электрического внедорожника Mustang Mach E. Автомобиль должен поступить на рынок ближе к концу текущего года.

По данным Quto.ru

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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