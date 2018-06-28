Суд по делу певицы Юлии Началовой отложили во второй раз

В отношении певицы был составлен протокол за отказ от медосвидетельствования. Об этом сообщили в Дорогомиловском районном суде.
Заседание было перенесено на 8 февраля из-за ходатайства защиты о вызове свидетеля и эксперта.
В первый раз, как сообщает газета.ru, заседание было отложено 26 декабря, когда певица ходатайствовала о вызове в суд сотрудника ДПС, составившего на нее протокол.
Скандальный инцидент с Началовой произошел в начале декабря. В темное время суток ее остановили сотрудники ГИБДД и находившаяся за рулем женщина не захотела пройти освидетельствование на алкотестере. Ей грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.
C 2014 года www.amsrus.ru
Что натворила? У неё с лицом что-то стало..,
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