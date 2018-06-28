Суд по делу певицы Юлии Началовой отложили во второй раз 38

Мировой судебный участок района Фили-Давыдково во второй раз не смог рассмотреть административное дело певицы Юлии Началовой-Алдониной.

В отношении певицы был составлен протокол за отказ от медосвидетельствования. Об этом сообщили в Дорогомиловском районном суде.

Заседание было перенесено на 8 февраля из-за ходатайства защиты о вызове свидетеля и эксперта.

В первый раз, как сообщает газета.ru , заседание было отложено 26 декабря, когда певица ходатайствовала о вызове в суд сотрудника ДПС, составившего на нее протокол.

Скандальный инцидент с Началовой произошел в начале декабря. В темное время суток ее остановили сотрудники ГИБДД и находившаяся за рулем женщина не захотела пройти освидетельствование на алкотестере. Ей грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.