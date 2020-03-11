В Москве выбрали место строительства новой больницы из-за коронавируса Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Инфекционную больницу для заразившихся коронавирусом срочно построят в Новой Москве из быстровозводимых конструкций. Всего в России зарегистрировали 20 случаев новой инфекции

Мобильный комплекс новой инфекционной больницы, который строят в рамках режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, построят в Новой Москве. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, новый корпус станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной больницы № 1, где проходят карантин в связи с коронавирусом.

Как следует из прикрепленной к сообщению карты, ее построят около деревень Бабенки и Голохвастово, в поселении Вороновское в Троицком административном округе Москвы.

Мэр заверил, что место для строительства выбрано вдали от крупных жилых комплексов. «Вокруг больничного корпуса будет создан внешний периметр ограждения и охраны. Канализационные стоки будут выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания. Ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от будущей больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санзоны. И я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет», — отметил Собянин.

По его словам, больница будет оснащена самым современным оборудованием. К ней подведут газопровод, и заодно власти обещают обеспечить газом и близлежащие поселки.

Строительство медучреждения из быстровозводимых конструкций власти Москвы анонсировали в указе о мерах по борьбе с коронавирусом на прошлой неделе. В нем также говорилось, что россияне, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по вирусу (КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании), должны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. Те, кто приехал из государств с новыми случаями коронавируса, обязаны сообщить о возвращении по горячей линии. Работодатели в Москве должны обеспечить измерение температуры на рабочих местах и отстранить от выполнения обязанностей всех с повышенной температурой. Депздрав, в частности, обязан организовать оформление больничных для таких граждан без их посещения медицинских учреждений, а также приоритетную медицинскую помощь для людей с лихорадкой и лиц старше 60 лет.

Всего в России зарегистрировали 20 случаев заражения коронавирусом. Двое из заболевших — граждане КНР, один — итальянец. На выходных стало известно о трех новых случаях заражения в Москве, все заболевшие прибыли из Италии, где наблюдается самая обширная вспышка COVID-19 в Европе. На столицу приходится девять пациентов с коронавирусом, одного из них уже выписали из больницы. Кроме того, 8 марта выписали всех россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess (у трех из них заболевание прошло в легкой форме).

К 10 марта количество зараженных во всем мире превысило 113 тыс. человек, по подсчетам South China Morning Post. Умерли 3009 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за пределами Китая зафиксировали 28 673 случая заражения. В Италии — 9172 случая, 463 человека погибли. В Иране выявили более 8 тыс. зараженных, жертвами COVID-19 стал 291 человек. Свыше 7 тыс. случаев подтвердили в Южной Корее, там погибли 54 человека. Как отмечали в ВОЗ, коронавирус, скорее всего, продолжит распространяться и летом этого года.

Источник.