Специальные цены на диагностику автомобилей Suzuki

Специальные цены на диагностику автомобилей Suzuki
10 марта 12:11 2020

Сузуки Мотор Рус совместно с официальными дилерскими центрами запускает специальную акцию по комплексной диагностике автомобиля «Весенняя проверка 2020»

Акция распространяется на весь модельный ряд Suzuki. Стоимость диагностики по ней составит 499 рублей.

В рамках сервисного предложения все владельцы Suzuki смогут проверить свой автомобиль и подготовиться к весенне-летнему сезону. «Весенняя проверка 2020» включает диагностику тормозной системы, рулевого управления, внутреннего и внешнего освещения, состояния шин, электронных систем, состояния фильтров и уровня рабочих жидкостей.Suzuki SX4При прохождении диагностики у официальных дилеров все клиенты, зарегистрированные в Личном кабинете Suzuki и предъявившие купон, получат средство по уходу за пластиком в подарок.

Suzuki Ignis Limited

 

По итогам проверки каждый клиент получит подробную информацию о состоянии автомобиля и профессиональные рекомендации по необходимому техническому обслуживанию.

Акция «Весенняя проверка 2020» продлится до 31 мая 2020 года. Более подробная информация о предложениях Suzuki Сервис доступна на сайте.

На тему:

  Article "tagged" as:
Suzukiакциядиагностика
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Volkswagen Arteon – признан лучшим

Volkswagen Arteon – признан лучшим 0

На Москву и Петербург надвигается мощный циклон

На Москву и Петербург надвигается мощный циклон 0

Получена лицензия на испытания беспилотных автомобилей Chery

Получена лицензия на испытания беспилотных автомобилей Chery 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.