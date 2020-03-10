Специальные цены на диагностику автомобилей Suzuki

Акция распространяется на весь модельный ряд Suzuki. Стоимость диагностики по ней составит 499 рублей.
В рамках сервисного предложения все владельцы Suzuki смогут проверить свой автомобиль и подготовиться к весенне-летнему сезону. «Весенняя проверка 2020» включает диагностику тормозной системы, рулевого управления, внутреннего и внешнего освещения, состояния шин, электронных систем, состояния фильтров и уровня рабочих жидкостей.При прохождении диагностики у официальных дилеров все клиенты, зарегистрированные в Личном кабинете Suzuki и предъявившие купон, получат средство по уходу за пластиком в подарок.
По итогам проверки каждый клиент получит подробную информацию о состоянии автомобиля и профессиональные рекомендации по необходимому техническому обслуживанию.
Акция «Весенняя проверка 2020» продлится до 31 мая 2020 года. Более подробная информация о предложениях Suzuki Сервис доступна на сайте.
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