Скончался руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Subaru Motor Константин Круглянский

7 марта 2020 года на 39-ом году жизни скоропостижно скончался руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью «Субару Мотор» Константин Круглянский. Причиной смерти стала сердечная недостаточность

В Subaru Motor Константин начал работать с февраля 2008 года и без преувеличения стоял у истоков становления бренда Subaru на российском рынке. В разные годы Константин возглавлял департамент продаж автомобилей и логистики, департамент развития дилерской сети, а последнее время отвечал за маркетинговые активности бренда. Именно с его подачи и благодаря его личным усилиям несколько лет назад компания Subaru провела репозиционирование бренда на рынке РФ под слоганом «Создан инженерами». Константином была придумана новая стратегия продвижения бренда Subaru, которая, не умаляя достижения спортивного прошлого, делала упор на современные технологические достижения и инженерное искусство, способное вдохновлять.

Константин всегда отличался неиссякаемой энергичностью и безграничной душевностью, а так же искренней страстью к работе и к реализации своих идей на благо общего дела. Этими качествами он вдохновлял окружающих. Он был истинным Субаристом и жил брендом Subaru 24 часа в сутки семь дней в неделю. А еще он обладал удивительной способностью находить решения и силы там, где, порой, это казалось невозможным.

Для многих, кто его знал, Константин был не просто коллегой и профессионалом своего дела, но другом и наставником, способным воодушевлять даже в самых трудных ситуациях. Смерть Константина – это огромная потеря для его семьи, коллег и друзей.