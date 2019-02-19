Isuzu объявляет акцию по субсидированному лизингу для шасси N-серии и FSR

Isuzu Rus объявляет о специальной акции по субсидированному лизингу для шасси N- серии и FSR

Акция продлится до конца февраля 2019 года. Размер дополнительной скидки от Isuzu Rus на автотехнику, отгружаемую дилерам в феврале 2019 года и продаваемую конечным клиентам через лизинговые компании, составит до 12,5% и до 6% соответственно.

«Мы стремимся предлагать и дилерам, и клиентам максимально выгодные условия и возможности для развития бизнеса и приобретения техники. Одновременно мы приветствуем текущие меры государственной поддержки автомобильной отрасли, в частности, программу льготного лизинга», – комментирует генеральный директор Isuzu Rus Фабрис Горлье.

В 2019 году Isuzu Rus продолжает участвовать в государственной программе льготного лизинга автотехники, которую реализует Министерство промышленности и торговли РФ. В частности, среди моделей, доступных для приобретения по программе, есть шасси FVR.