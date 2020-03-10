Лимитированная серия Hyundai Creta Би*2

«Хендэ Мотор СНГ» объявляет о коллаборации с группой Би-2

Лимитированная серия Hyundai Creta Би*2 станет продолжением спецверсии Rock Edition

«Хендэ Мотор СНГ» объявляет о коллаборации с группой Би-2, в рамках которой будет выпущено 1000 кроссоверов Creta в эксклюзивном исполнении

Лимитированная серия одного из самых популярных кроссоверов России получит название Hyundai Creta Би*2 и слоган «Еще больше рока». Лимитированная версия модели Creta стала тематическим продолжением специальной серии Hyundai Rock Edition, вышедшей осенью 2019 года, в которую входят кроссоверы Creta, Tucson и Santa Fe.

Экспрессивный дизайн, подчеркнутый смелым цветовым решением и стильными элементами экстерьера, призваны раскрыть характер автомобиля: Hyundai Creta Би*2 легко узнать по новой решетке радиатора, двухцветной окраске кузова, спортивному спойлеру, черным дискам 17”, заднему диффузору и приветственным лампам с логотипом CRETA.

Все, что связано с культурой рок-музыки, обладает ореолом новаторства, смелости и драйва. Именно для таких людей, разделяющих данные ценности, и создана Creta Би*2, внешний облик которой так же будет выделяться из потока автомобилей яркостью исполнения и общей динамичностью черт. Creta Би*2 – автомобиль для единомышленников и первопроходцев, путешественников и меломанов.

Лимитированная серия оснащается двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 149 л.с. и 6-диапазонной автоматической трансмиссией как в версии с полным, так и с передним приводом. Также Hyundai Creta Би*2 оборудована встроенной системой Яндекс.Авто, которая включает в себя Яндекс.Навигатор и голосового помощника «Алису».

Максимальная рекомендованная розничная цена на специальную серию Hyundai Creta Би*2 – 1 460 000 ₽ (за переднеприводную версию).

Слоган лимитированной серии Creta – «Еще больше рока» – добавит атмосферности популярному кроссоверу и привлекательности для клиентов. Владельцы спецверсии кроссовера смогут покорять не только просторы «больших городов», но и бездорожье, не сдерживая энергию и драйв автомобиля, демонстрируя свою тягу к приключениям, под идеальный для этого саундтрек – мелодию из песни «Полковнику никто не пишет» в исполнении группы Би-2.

Рекламную кампанию с федеральным охватом специальной версии Hyundai Creta Би*2 можно увидеть уже на этой неделе.

Помимо специальной версии Hyundai Creta Би*2, в России доступна обновленная Hyundai Creta, запуск которой был анонсирован на прошлой неделе. Кроссовер доступен в комплектациях Start, Active, Comfort, Travel и Style – и в каждом исполнении сочетает в себе практичность, современные технологии и эффективные двигатели.

Максимальная рекомендованная розничная цена на базовую комплектацию Start составляет 975 000 ₽ за 1.6–литровый двигатель с 123 л.с., передним приводом и 6-ступенчатой механической трансмиссией. Максимальная рекомендованная розничная цена для автомобиля с аналогичными характеристиками в комплектации Active – 1 035 000 ₽, а с полным приводом и 121 л.с. под капотом – 1 115 000 ₽, передним приводом 123 л.с. с автоматической коробкой передач – 1 085 000 ₽, а конфигурация с автоматической трансмиссией и полным приводом, которая включает в себя пакеты Winter и Light за максимальную рекомендованную розничную цену – 1 220 000 ₽. В комплектации Comfort можно приобрести Hyundai Creta не только с 1,6-литровым двигателем (полный привод с механической коробкой передач по максимальной рекомендованной розничной цене 1 185 000 ₽ и передний привод с автоматической – за 1 155 000 ₽), но и с 2-литровым двигателем и передним приводом за 1 215 000 ₽. Для этой комплектации также доступен опциональный пакет Winter (+25 000 ₽). Наибольшее количество вариантов представлено в комплектации Travel.

Автомобиль с механической трансмиссией и передним приводом предлагается покупателю по максимальной рекомендованной розничной цене 1 190 000 ₽, автоматическая коробка добавит к нему 50 000 ₽. Максимальная рекомендованная розничная цена для версии с полным приводом и «автоматом» составит 1 320 000 ₽. Hyundai Creta c 2-литровым двигателем, автоматической коробкой передач и передним приводом можно купить по максимальной рекомендованной розничной цене 1 300 000 ₽, полный привод добавит к ней 80 000 ₽. Для этой комплектации также доступен опциональный пакет Advanced. Максимальная рекомендованная розничная цена комплектации Style с кожаным салоном, мультимедийной системой с сенсорным экраном 7”, интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и Яндекс.Авто, задними фонарями со светодиодами – 1 500 000 ₽. Комплектации с пакетом Brown, можно заказать с 2-литровым двигателем как с передним, так и с полным приводом за максимальную рекомендованную розничную цену 1 435 000 ₽ и 1 515 000 ₽ соответственно.

Hyundai Creta с момента своего появления на российском рынке в 2016 году сохраняет лидерские позиции по продажам во всем сегменте SUV в России и ценится потребителями за высокие показатели безопасности.