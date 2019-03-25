Симферополька – новые ловушки. 100% штраф. Небольшой, но обязательный Антон Архипов: КАКОГО ЧЁРТА ЭТО СДЕЛАНО? Какое объяснение этому маразму?

Симферопольское шоссе, о котором немало сказано, стало самой лютой подставой с нарушением скоростного режима, устроенной автомобилистам не буду говорить кем…

Итак, вы выезжаете на “магистраль”, обозначенную зелёными знаками и подразумевающими по ПДД ограничение скорости 110км/ч. Едете в область и упираетесь в знаки ограничения скорости 90. Но вы едете по магистрали, где все указатели говорят о том, что можно 110+… Яндекс-карты и их же навигатор предупреждают о несоответствии и сигналят о 80% камер в морду и спину, которые пасут любого, кто по старой памяти решил прокатиться по Симферопольскому шоссе с нормальной и допустимой ранее скоростью.

Да – на знаки надо смотреть, но смысл этого ограничения от МКАД аж до 65 километра ( до Чехова) не понятен. Точнее, понятен, но выглядит очень сволочно по двум причинам: На шоссе есть много съездов со второстепенных дорог и выезжая с них водитель видит только “зелёные” знаки, разрешающие установленную по ПДД скорость. Выехал на трассу, разогнался, проехал пару камер, а уже потом вдруг видит, знак 90. А его на выезде-то и не было и честный водитель едет по Правилам! А знак был просто самым сволочным образом установлен ПЕРЕД эстакадой и невидим для всех второстепенных.

Стопроцентное влеталово на штраф, хоть небольшой, но обязательный. Гадость вторая состоит в том, что НИ ОДИН информер-приложение не знает про это нововведение и все (Mapcam-info, SmartDriver, Стрелка, HUD Speed) упорно показывают ограничение 110км/ч и у многих по настройкам просто тупо не оповещают о камерах, хотя превышение уже было. У меня, например, стоит оповещение при превышении +15км/ч и успешно влетаю на все эти подставы от ЦОДД. Яндекс показывает из Москвы в область до съезда на Чехов строго 90, НО!!! Он ласково молчит ИЗ области в Москву!

По его разумению, от Серпухова до Бетонки можно держать 110км/ч, хотя на середине пути встречается безоговорочное ограничение знаком 90 и вы влетаете как минимум на ПЯТЬ камер, если доверились “зелёным знакам”. Выезжая из Чехова на Симферопольку и привычно положив ступню на 110-129, вы ловите как минимум ТРИ камеры, доверившись знакам, обозначениям и Яндексу, а уже потом вы видите первый на этом пути знак 90….

У меня есть большой вопрос к Александру Евсину, который имеет прямое отношение к этому сволочизму и пособничеству сборов штрафов на реальных подставах: КАКОГО ЧЁРТА ЭТО СДЕЛАНО? Какое объяснение этому маразму? Если вы, Александр, принимаете непосредственное участие в организации дорожного движения в Москве, Новой Москве и МО, так лихо и постоянно бахвалитесь достижениями восемнадцати экипажей на Амароках, устраиваете постоянные опросы от Первого лица на темы “сколько у нас ещё дураков и сколько их них курит” и скатываетесь на чистый пиар ЦОДД, который “очень даже ЗА автомобилистов”… КАКОГО ЧЁРТА ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ?

В привате на шашлыкинге у гаишного начальника я задал начальственному другу вопрос по поводу этого идиотизма и подстав со знаками и камерами… Знаете, что он мне ответил?

“А ЭТО НЕ МЫ! Это – ЦОДД! Нас под них прогнули Мы сами в полном ахуе от этого беспредела”…Нам бы хотя бы один экипаж поставить от Москвы до Чехова….

И я ещё раз повторяю вопрос администратору службы “Чип-энд-Дейл-спешатнапомощь”, устраивающему опросы на тему “какой цвет капусты вы предпочитаете в щи”: Где логическое объяснение установки ограничений скорости по трассе “Крым” с противоречиями знаков?

Мы все ждём ответа…