Новые спецпредложения на Chevrolet Niva

Максимальная выгода в размере 53 000 руб. доступна для самой популярной версии внедорожника Chevrolet NIVA комплектации L цвета «Жидкое серебро», для остальных версий автомобиля скидка при покупке в trade-in составит 50 000 руб.
Напоминаем, что сохраняется скидка в размере 30 000 руб. при покупке автомобиля Chevrolet NIVA в кредит.
В настоящее время также действуют программы Министерства промышленности и торговли РФ: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», позволяющие приобрести популярный внедорожник со скидкой 10%.
Для достижения максимальной выгоды скидка 10% может быть суммирована с одной из программ на выбор клиента:
В программах участвуют все официальные дилеры ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в Российской Федерации.
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