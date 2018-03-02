Новые спецпредложения на Chevrolet Niva
12

Новые спецпредложения на Chevrolet Niva
Март 02 16:06 2018

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» продлевает действие скидок при покупке в кредит и предлагает с 1 марта приобрести Chevrolet NIVA по программе trade-in с выгодой до 53 000 руб.

Максимальная выгода в размере 53 000 руб. доступна для самой популярной версии внедорожника Chevrolet NIVA комплектации L цвета «Жидкое серебро», для остальных версий автомобиля скидка при покупке в trade-in составит 50 000 руб.

Напоминаем, что сохраняется скидка в размере 30 000 руб. при покупке автомобиля Chevrolet NIVA в кредит.

В настоящее время также действуют программы Министерства промышленности и торговли РФ: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», позволяющие приобрести популярный внедорожник со скидкой 10%.

Для достижения максимальной выгоды скидка 10% может быть суммирована с одной из программ на выбор клиента:

  • со скидкой при покупке кредит;
  • со скидкой при обмене автомобиля (trade-in).

В программах участвуют все официальные дилеры ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в Российской Федерации.

На тему:
  Article "tagged" as:
ChevroletНива
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Количество должников по штрафам ГИБДД растет

Количество должников по штрафам ГИБДД растет 0

Подсчитан ущерб причиненный автомобилистам ураганом

Подсчитан ущерб причиненный автомобилистам ураганом 0

Иномарки в России в 2018 году могут резко подорожать

Иномарки в России в 2018 году могут резко подорожать 7

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.