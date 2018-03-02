Новые спецпредложения на Chevrolet Niva 12

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» продлевает действие скидок при покупке в кредит и предлагает с 1 марта приобрести Chevrolet NIVA по программе trade-in с выгодой до 53 000 руб.

Максимальная выгода в размере 53 000 руб. доступна для самой популярной версии внедорожника Chevrolet NIVA комплектации L цвета «Жидкое серебро», для остальных версий автомобиля скидка при покупке в trade-in составит 50 000 руб.

Напоминаем, что сохраняется скидка в размере 30 000 руб. при покупке автомобиля Chevrolet NIVA в кредит.

В настоящее время также действуют программы Министерства промышленности и торговли РФ: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», позволяющие приобрести популярный внедорожник со скидкой 10%.

Для достижения максимальной выгоды скидка 10% может быть суммирована с одной из программ на выбор клиента:

со скидкой при покупке кредит;

со скидкой при обмене автомобиля (trade-in).

В программах участвуют все официальные дилеры ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» в Российской Федерации.