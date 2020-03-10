Geely стала самой узнаваемой маркой из Китая в России

Geely оказалась самой узнаваемой маркой из Китая в России, согласно данным, полученным в ходе онлайн-опроса аналитического агентства Автостат и портала Авто Mail.ru

Бренд Geely в своем ответе указали 63,4% опрошенных. Достичь таких высоких результатов компании помогла планомерная работа в течение всего 2019 года

«Наша компания очень рада новому званию самого узнаваемого бренда из Китая в России. Такая высокая оценка свидетельствует о том, что мы проделали серьезную работу для того, чтобы автомобили Geely стали неотъемлемой и значимой частью российского рынка, одного из ключевых для Geely. Мы – клиентоориентированная компания, поэтому стараемся предложить покупателям максимальный уровень комфорта во всем: от пользования автомобилями Geely до сервисного обслуживания. Доверие, которое оказывают нам российские автолюбители, и есть свидетельство нашего успеха в работе по этим направлениям. Мы ценим наших клиентов и продолжим радовать их качественными и высокотехнологичными новинками, в числе которых долгожданный городской кроссовер Geely Coolray, кросс-купе Geely FY11 и другие», – заявил Чжан Шоухэ, генеральный директор Geely Motors.

C начала 2020 года бренд Geely демонстрирует стабильный рост по отношению к результатам 2019-го. Несмотря на то, что январь традиционно является одним из самых сложных периодов для автомобильного бизнеса, в прошлом месяце было реализовано 778 автомобилей марки Geely, что на 97% выше результатов за январь 2019-го (395 единиц).

Лидером среди автомобилей из Китая, представленных на российском рынке, по-прежнему остается флагман марки – кроссовер Geely Atlas. В январе 2020 года компанией было реализовано 538 автомобилей этой модели, что составляет более 69% от общих продаж Geely. Таким образом, в январе 2020 года Geely Atlas вновь стал абсолютным бестселлером бренда, а также самым популярным автомобилем из Китая в России.

Кроссовер Geely Atlas великолепно зарекомендовал себя у тысяч пользователей по всей России, а также получил признание авторитетных автомобильных журналистов и блогеров. Флагман Geely отличают оптимальное сочетание цены и качества, надежность и превосходные ходовые характеристики. Кроме того, популярность Geely Atlas объясняется большим выбором силовых установок, а также наличием самых современных технологий, в число которых входит мультимедийная система Яндекс.Авто, которую в Geely Atlas устанавливают с августа 2019 года.

Помимо прочего, компания Geely активно расширяет свою дилерскую сеть, представленную 71 официальным партнером на территории от Калининграда до Иркутска, а также предлагает своим клиентам максимально выгодные условия на покупку и содержание автомобилей. Открытие новых дилерских центров Geely в России является очередным подтверждением успеха бренда, который остается одной из самых популярных автомобильных марок из Китая на российском рынке. Дилерские центры Geely обеспечивают широкий спектр услуг по продажам и послепродажному обслуживанию автомобилей Geely, а также позволяют клиентам воспользоваться различными специальными предложениями Geely.