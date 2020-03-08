Парк китайских автомобилей в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2020 года в России насчитывалось 626,5 тыс. легковых автомобилей китайских марок. Это составляет 1,4% от всего автопарка нашей страны

В марочном рейтинге первенство здесь принадлежит Chery, которая присутствует в России в количестве 168,3 тыс. машин. На втором месте по объему парка – бренд Lifan (152,6 тыс. шт.), на третьем – Great Wall (117,6 тыс. шт.), который уже ушел с российского рынка. Также более 100 тыс. единиц в нашем парке у марки Geely (111,9 тыс. шт.). Эксперты отмечают, что на эти четыре бренда приходится 88% всего парка китайских автомобилей в нашей стране. Замыкает пятерку лидеров по объему парка бренд Haval, показатели которого намного скромнее – 16,7 тыс. экземпляров.

ТОП-5 китайских марок по объему парка легковых автомобилей в РФ

№ Марка Кол-во, тыс. шт. Доля, % 1 CHERY 168,3 26,9 2 LIFAN 152,6 24,4 3 GREAT WALL 117,6 18,8 4 GEELY 111,9 17,9 5 HAVAL 16,7 2,7 Всего по России 626,5 100,0

Почти четверть всех китайских автомобилей, находящихся во владении у россиян, имеют возраст старше 10 лет (151,1 тыс. шт.). Немногим больше (169 тыс. шт.) находятся в возрасте от 8 до 10 лет включительно. Самая большая возрастная категория в парке китайских автомобилей – это те, чей возраст составляет от 4 до 7 лет включительно (231,4 тыс. шт.), т.е. практически каждый третий. Относительно новых «китайцев» (в возрасте до 3 лет включительно) – их числится 75 тыс. единиц или почти каждый восьмой.

Возрастная структура парка китайских легковых автомобилей в РФ

Возраст автомобилей Кол-во, тыс. шт. Доля, % До 3 лет 75,0 12,0 4 – 7 лет 231,4 36,9 8 – 10 лет 169,0 27,0 Старше 10 лет 151,1 24,1 Всего по России 626,5 100,0

Крупнейшим региональным парком китайских автомобилей в стране является Москва. Здесь на начало года стояло на учете 37,9 тыс. таких машин. С учетом того, что в Московской области этот показатель составляет 31,4 тыс. экземпляров, получается, что в столице с пригородами числится каждый девятый автомобиль из КНР.

Среди нестоличных регионов самый большой парк таких машин – в Краснодарском крае (27,8 тыс. шт.). В Башкортостане их насчитывается 26,2 тыс. единиц, в Свердловской области – 26,1 тыс. штук. Следующие строчки в рейтинге занимают Ростовская область (22,6 тыс. шт.), Санкт-Петербург (22,5 тыс. шт.), Татарстан (22,2 тыс. шт.), Челябинская и Самарская области (20,6 тыс. и 18,1 тыс. шт. соответственно). Отметим, что на эти 10 субъектов РФ приходится более 40% всего парка китайских автомобилей в нашей стране.

ТОП-10 регионов РФ по объему парка китайских автомобилей

№ Регион Кол-во, тыс. шт. Доля, % 1 Московская область 37,9 6,1 2 Москва 31,4 5,0 3 Краснодарский край 27,8 4,4 4 Республика Башкортостан 26,2 4,2 5 Свердловская область 26,1 4,2 6 Ростовская область 22,6 3,6 7 Санкт-Петербург 22,5 3,6 8 Республика Татарстан 22,2 3,5 9 Челябинская область 20,6 3,3 10 Самарская область 18,1 2,9 Всего по России 626,5 100,0

Источник АВТОСТАТ.