Парк китайских автомобилей в России

Парк китайских автомобилей в России
08 марта 16:11 2020

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2020 года в России насчитывалось 626,5 тыс. легковых автомобилей китайских марок. Это составляет 1,4% от всего автопарка нашей страны

В марочном рейтинге первенство здесь принадлежит Chery, которая присутствует в России в количестве 168,3 тыс. машин. На втором месте по объему парка – бренд Lifan (152,6 тыс. шт.), на третьем – Great Wall (117,6 тыс. шт.), который уже ушел с российского рынка. Также более 100 тыс. единиц в нашем парке у марки Geely (111,9 тыс. шт.). Эксперты отмечают, что на эти четыре бренда приходится 88% всего парка китайских автомобилей в нашей стране. Замыкает пятерку лидеров по объему парка бренд Haval, показатели которого намного скромнее – 16,7 тыс. экземпляров.

ТОП-5 китайских марок по объему парка легковых автомобилей в РФ

МаркаКол-во, тыс. шт.Доля, %
1CHERY168,326,9
2LIFAN152,624,4
3GREAT WALL117,618,8
4GEELY111,917,9
5HAVAL16,72,7
Всего по России626,5100,0

Почти четверть всех китайских автомобилей, находящихся во владении у россиян, имеют возраст старше 10 лет (151,1 тыс. шт.). Немногим больше (169 тыс. шт.) находятся в возрасте от 8 до 10 лет включительно. Самая большая возрастная категория в парке китайских автомобилей – это те, чей возраст составляет от 4 до 7 лет включительно (231,4 тыс. шт.), т.е. практически каждый третий. Относительно новых «китайцев» (в возрасте до 3 лет включительно)  – их числится 75 тыс. единиц или почти каждый восьмой.

HAVAL расширяет центральный склад

Haval

Возрастная структура парка китайских легковых автомобилей в РФ

Возраст автомобилейКол-во, тыс. шт.Доля, %
До 3 лет75,012,0
4 – 7 лет231,436,9
8 – 10 лет169,027,0
Старше 10 лет151,124,1
Всего по России626,5100,0

Крупнейшим региональным парком китайских автомобилей в стране является Москва. Здесь на начало года стояло на учете 37,9 тыс. таких машин. С учетом того, что в Московской области этот показатель составляет 31,4 тыс. экземпляров, получается, что в столице с пригородами числится каждый девятый автомобиль из КНР.

У Geely Atlas не останется моторов без турбонаддува

Geely

Среди нестоличных регионов самый большой парк таких машин – в Краснодарском крае (27,8 тыс. шт.). В Башкортостане их насчитывается 26,2 тыс. единиц, в Свердловской области – 26,1 тыс. штук. Следующие строчки в рейтинге занимают Ростовская область (22,6 тыс. шт.), Санкт-Петербург (22,5 тыс. шт.), Татарстан (22,2 тыс. шт.), Челябинская и Самарская области (20,6 тыс. и 18,1 тыс. шт. соответственно). Отметим, что на эти 10 субъектов РФ приходится более 40% всего парка китайских автомобилей в нашей стране.

ТОП-10 регионов РФ по объему парка китайских автомобилей

 №РегионКол-во, тыс. шт.Доля, %
1Московская область37,96,1
2Москва31,45,0
3Краснодарский край27,84,4
4Республика Башкортостан26,24,2
5Свердловская область26,14,2
6Ростовская область22,63,6
7Санкт-Петербург22,53,6
8Республика Татарстан22,23,5
9Челябинская область20,63,3
10Самарская область18,12,9
Всего по России626,5100,0

Источник АВТОСТАТ.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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