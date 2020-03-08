Парк китайских автомобилей в России

В марочном рейтинге первенство здесь принадлежит Chery, которая присутствует в России в количестве 168,3 тыс. машин. На втором месте по объему парка – бренд Lifan (152,6 тыс. шт.), на третьем – Great Wall (117,6 тыс. шт.), который уже ушел с российского рынка. Также более 100 тыс. единиц в нашем парке у марки Geely (111,9 тыс. шт.). Эксперты отмечают, что на эти четыре бренда приходится 88% всего парка китайских автомобилей в нашей стране. Замыкает пятерку лидеров по объему парка бренд Haval, показатели которого намного скромнее – 16,7 тыс. экземпляров.
Почти четверть всех китайских автомобилей, находящихся во владении у россиян, имеют возраст старше 10 лет (151,1 тыс. шт.). Немногим больше (169 тыс. шт.) находятся в возрасте от 8 до 10 лет включительно. Самая большая возрастная категория в парке китайских автомобилей – это те, чей возраст составляет от 4 до 7 лет включительно (231,4 тыс. шт.), т.е. практически каждый третий. Относительно новых «китайцев» (в возрасте до 3 лет включительно) – их числится 75 тыс. единиц или почти каждый восьмой.
Haval
Крупнейшим региональным парком китайских автомобилей в стране является Москва. Здесь на начало года стояло на учете 37,9 тыс. таких машин. С учетом того, что в Московской области этот показатель составляет 31,4 тыс. экземпляров, получается, что в столице с пригородами числится каждый девятый автомобиль из КНР.
Geely
Среди нестоличных регионов самый большой парк таких машин – в Краснодарском крае (27,8 тыс. шт.). В Башкортостане их насчитывается 26,2 тыс. единиц, в Свердловской области – 26,1 тыс. штук. Следующие строчки в рейтинге занимают Ростовская область (22,6 тыс. шт.), Санкт-Петербург (22,5 тыс. шт.), Татарстан (22,2 тыс. шт.), Челябинская и Самарская области (20,6 тыс. и 18,1 тыс. шт. соответственно). Отметим, что на эти 10 субъектов РФ приходится более 40% всего парка китайских автомобилей в нашей стране.
Источник АВТОСТАТ.
C 2014 года www.amsrus.ru
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