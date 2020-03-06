Suzuki предложит сниженные ставки по кредиту на Vitara и SX4

Сузуки Мотор Рус анонсирует запуск новой финансовой программы в партнерстве с Русфинанс Банком. Теперь клиенты могут приобрести автомобили Suzuki Vitara и SX4 по сниженной ставке и получить дополнительную скидку по трейд-ин

Согласно условиям новой программы, для владельцев Suzuki, сдающих автомобиль официальному дилеру в зачёт стоимости новых Vitara или SX4, кредитная ставка начинается от 7% годовых, для новых клиентов – от 7,5%. Кредит доступен на срок от 2 до 7 лет. Дополнительная скидка по трейд-ин может достигать 160 000 рублей.

Также Русфинанс Банк предлагает единую ставку от 12,8% годовых на все модели японского бренда, при этом клиентам доступна скидка от стоимости автомобиля. Срок кредитного договора – от 2 до 5 лет.

«Suzuki всегда ставила своей целью предлагать клиентам привлекательнее кредитные продукты и программы поддержки продаж. В столь сложный год мы стремимся сделать покупку своих надежных японских кроссоверов и внедорожников максимально выгодной и комфортной. Поэтому совместно с Русфинанс Банком предложили лояльным владельцам Suzuki новые привлекательные кредитные условия и дополнительные скидки, чтобы продолжить устойчивый рост продаж бренда в России», – отметил Генеральный директор Сузуки Мотор Рус г-н Такахаси Юта.