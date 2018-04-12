Проекция будущего на автомобилях Hyundai 17

При поддержке Музея русского импрессионизма в имиджевой галерее Hyundai состоялось открытие выставки Покрас Лампаса «Line. Fusion. Future. Линия. Синтез. Будущее».

Художник представил проект на тему будущего, интеграции культур и зарождения новых лингвистических систем. Гости презентации стали участниками перформанса художника: в режиме реального времени Покрас Лампас (Pokras Lampas) создал каллиграфическую роспись на подиуме, объяснив зрителям смысл каждого знака. Уникальный проект, воплощенный в стенах Hyundai Motorstudio, будет открыт для свободного посещения до 6 мая 2018 года.

Покрас Лампас (Pokras Lampas) представляет будущее как новый язык и новое письмо, в котором культурные коды планеты синтезированы в единую массу визуальных образов, знаков и фонетики. Арт-проект, реализованный в Hyundai Motorstudio, – это попытка художника погрузить зрителя в пространство, в котором стрит-арт и каллиграфия становятся посредниками в разговоре о ближайшем будущем.

В рамках выставки «Line. Fusion. Future. Линия. Синтез. Будущее» художник переложил собственный манифест о будущем, используя элементы всех видов письма – кириллица, латиница, иероглиф, вязь, — на различные поверхности галереи, автомобили Hyundai, окна, ступени амфитеатра, настенные полотна. Также он создал несколько арт-объектов и установил их в разных зонах Hyundai Motorstudio. Каждый участник презентации получил перчатки с кодом будущего, которые символизировали единение с концепцией и философией Покрас Лампаса (Pokras Lampas) и давали возможность в прямом смысле прикоснуться к творениям художника.

Кульминацией вечера стал перформанс в центральной части галереи. Под пристальным вниманием зрителей Покрас Лампас (Pokras lampas) расписал пол фирменными знаками, акцентировав внимание на слове «Будущее» — центральном в его творчестве. Выставка каллиграфа Покрас Лампаса (Pokras Lampas) стала первым крупным арт-проектом из тех, которые пройдут в Hyundai Motorstudio в этом году. Официальный хэштег выставки — #PokrasHyundai