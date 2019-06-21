Грузопассажирский УАЗ-1288 получил одобрение Росстандарта

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Ульяновский автозавод готовит к выпуску «семейную» альтернативу «Буханке». Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта. Официальным изготовителем новинки выступает ульяновское ООО «Автодом», которое ранее уже разработало универсальный стеклопластиковый модуль, который ставится на шасси «Профи», превращая обычный грузовик в полноценный пассажирский автомобиль.

Прошлым летом «Автодом» закончил сертификацию «скорой помощи», затем — школьного автобуса. Теперь появился «гражданский» грузопассажирский вариант — надстройка для всех перечисленных версий будет использоваться одна (отличия — в количестве окон и оборудовании).

Отмечается, что производитель готовит сразу несколько модификаций «семейной» модели: со встроенной или передвижной перегородкой между пассажирским и грузовым отсеками. В сертификационных документах указано, что машина сможет перевозить от 5 до 9 пассажиров — в зависимости от модификации. Другие подробности о новинке появятся позже.

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