Skoda тестирует новый электрический кроссовер Skoda Enyaq

CARSCOOPS

Skoda тестирует новый электрический кроссовер Skoda Enyaq
06 марта 20:11 2020

Чешская компания Skoda в настоящее время занимается дорожными заездами нового электрического кроссовера Enyaq

В свою очередь, специалисты моментально указали на дублирование стилистики ранее продемонстрированного концепта Vision iV, который обладает все же и некоторыми индивидуальными параметрами. В частности, дизайнеры применили более уникальную форму крыши, а также привлекательные задние крылья новой формы. Отличить новинку кроссовера Enyaq не составит труда по стилистике светодиодной оптики, а также бамперам на автомобиле.

В салоне установили усовершенствованный мультимедийный комплекс, а также более стильную приборную панель в цифровом исполнении. Данный автомобиль уже скоро официально представят перед широкой аудиторией.

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EnyaqSkodaЭлектромобиль
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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