Команда B-Tuning снова на трассе СМП РСКГ

Так вышло, что смоленский этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) профессиональная спортивная команда B-Tuning пропустила. Зачет S1600 Юниор, на который мы делаем акцент в сезоне-2019, в программе заявлен не был, а наш представитель во “взрослом” S1600 Антон Переборский по ряду причин не смог проехать смоленский уикенд и, к сожалению, также будет отсутствовать в Казани, где в эти выходные, 13-14 июля, пройдет четвертый этап серии.

Юниоры же, наоборот подходят к казанскому этапу в полной боевой готовности.

Артемий Лякин и Илья Дощечкин, как и на других автодромах в календаре СМП РСКГ, имеют небольшое преимущество перед многими соперниками: они проводят в серии уже не первый сезон, и отлично знакомы с трассами. Казань ринг – не исключение. В прошлом сезоне Илья записал себе в актив второе место во второй казанской гонке, он же увез домой “бронзу” с одного из двух этапов на этой трассе в 2017 году. Еще одним кубком за третье место в 2017 году отметился и Артемий.

Егор Ганин и Дмитрий Галицын с Казань рингом знакомы не были, поэтому мы организовали для них ознакомительный “боевой” выезд на этап Чемпионата Татарстана по шоссейно-кольцевым гонкам в категории Юниор, в рамках которого они смогли познакомиться с трассой, вкатиться в нее, попробовать асфальт, отыскать точки торможения, поработать с машинами. Стоит ли говорить, что и две гонки, прошедшие в рамках уикенда, дали ребятам ценный опыт прямой борьбы на этом автодроме? Результаты, к слову, оказались совсем неплохими: Егор стал вторым в квалификации и сохранил эту позицию на финише обоих заездов, а Дима по итогам квалификации и на финише обоих заездов стал четвертым.

Уикенд в Казани – это середина чемпионата, своеобразный рубеж, который мы должны перейти с хорошими позициями в общем зачете, чтобы подготовиться к сражению во второй половине сезона. Трасса здесь скоростная, но довольно извилистая, с большими и резкими перепадами высоты, но ребята показали свою готовность к этапу, техника – в прекрасном состоянии, поэтому на Казань ринге мы рассчитываем как минимум на подиум. Приглашаем зрителей поболеть за нашу команду – квалификации стартуют уже завтра!

От первого лица:

Андрей Севастьянов (руководитель команды): “Эта трасса мне очень знакома, я неоднократно пересекал финишную черту на первом месте. Она сложная и от этого очень интересная. Требуется слаженная работа пилота и инженера. Антон Захаров учит пилотов с первых лет в спорте объяснять поведение автомобиля и рассказывать, что нравится, а где автомобиль надо поправить чтобы добиться лучшего результата. Молодые пилоты прогрессируют, это радует. Мы ожидаем интересные и зрелищные заезды.”

Илья Дощечкин: “Казань ринг – трасса уже знакомая, и остается искать только тонкие детали, в которых прячутся заветные “десятки”. У меня выдался неплохой перерыв, я успел хорошо отдохнуть, съездить на море, побыть с семьей. Но были и тренировки в Москве на ADM Raceway и Moscow Raceway. Сейчас же, по ходу практик, я иду в пятерке быстрейших на трассе.”

Егор Ганин: “Еще в Нижнем Новгороде у нас немного изменился состав команды – ушел Никита Дубинин, так что нас теперь стало четверо. Но команда готова к этапу в Казани на все сто процентов! Во время перерыва мы проходили подготовку в рамках тестов на ADM Raceway, Moscow Raceway, а также проехали этап Чемпионата Татарстана, который дал накат на Казань ринге и немного интересной борьбы.”