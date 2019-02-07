Награда за дизайн: новый триумф KIA в конкурсе iF Awards

Модель третьего поколения KIA Ceed получила заслуженную награду

Вновь число три стало счастливым для KIA. Новое, третье поколение семейства моделей Ceed вышло на европейский рынок уже в трех вариантах кузова, и все эти три новинки удостоены престижной награды в области дизайна iF Award.

Более того, это третий подряд «хет-трик» KIA во всемирно авторитетном конкурсе дизайна. Аналогичный успех сопутствовал бренду в 2017 и 2018 годах.

Подобное достижение подчеркивает статус корейского автопроизводителя в области дизайна высочайшего уровня. Такая репутация последовательно формировалась президентом по дизайну и шеф-дизайнером KIA Motors Петером Шрайером (Peter Schreyer) в течение более, чем десятилетия. Первой награды iF Award KIA была удостоена в 2010 году, и с тех пор каждый год в числе победителей оказывалась как минимум одна модель марки. Всего в коллекции KIA уже 18 наград iF Awards за дизайн своих автомобилей.

Награды нынешнего года были присуждены каждому из трех вариантов моделей нового поколения семейства Ceed: вышедшим на европейский рынок в 2018 году пятидверному хэтчбеку Ceed и универсалу Ceed Sportswagon, а также новому пятидверному ProCeed в кузове «shooting brake», продажи которого в Европе начнутся в ближайшем будущем.

Модели нового поколения семейства были созданы в европейском дизайн-центре KIA в немецком Франкфурте-на-Майне под руководством Петера Шрайера и шеф-дизайнера KIA Motors Europe Грегори Гийома (Gregory Guillaume). Конструкторские и инженерные разработки были выполнены центром исследований и разработок бренда, расположенным в Руссельхайме, а производство всех версий осуществляется на заводе в Словакии.

Дизайн нового поколения семейства Ceed формируют чистые прямые линии, перекликающиеся с формами нового спортивного фастбека KIA Stinger, в активе которого также есть награда iF Award, которой модель была удостоена в 2018 году. Пятидверный хэтчбек Ceed стал шире и ниже своего предшественника, а кабина сместилась к корме автомобиля, что придает ему более спортивный облик и формы. При взгляде на Ceed в профиль хорошо заметно, что мощные задние стойки кузова формируют элегантную верхнюю линию остекления в виде полумесяца.

Универсал Ceed Sportswaon отличается большим пространством, чем когда-то предлагалось автомобилями компактного класса. Модель третьего поколения стала длиннее, объем багажного отделения составляет 625 л, что больше не только чем у многих «одноклассников», но и чем у ряда более крупных автомобилей. Продуманные, выверенные пропорции и новый динамичный дизайн сделали Ceed Sportswagon гораздо более спортивным, чем любой из его предшественников.

Новый ProCeed отличается абсолютно новым дизайном, он стал первым компактным автомобилем массового производителя, получившим кузов «shooting brake». В ProCeed притягивающий взгляд элегантный дизайн сочетается с простором и практичностью универсала, а уникальные формы и пропорции делают его существенно отличающимся от родственных моделей. Высота ProCeed составляет всего 1422 мм – это самое низкое значение во всем сегменте С. Определяющим элементом профиля стала динамичная линия крыши, завершающаяся у круто наклоненного заднего стекла. Самобытность и узнаваемость дизайна хорошо подчеркнута и при взгляде на автомобиль сзади: блоки светодиодных задних фонарей соединены между собой светящейся полосой. Такое решение применено в данном сегменте также впервые в мире, и оно формирует уникальную «световую подпись» ProCeed.

Среди широчайшего спектра современных технологических решений предлагающихся для моделей ProCeed и Ceed: комплекс систем Drive Wise, включающий ассистента удержания в полосе (LFA), адаптивный круиз-контроль, а также система обогрева лобового стекла по всей его площади.

В России продажи KIA Ceed третьего поколения стартовали в дни Московского Международного автосалона 2018 года, продажи универсала Ceed SW начались 28 января 2019 года. Информация о выходе на российский рынок модели ProCeed в пятидверном кузове «shooting brake» будет представлена позже. С полной и подробной информацией о семействе моделей Ceed и всей российской модельной линейке бренда KIA, разработанных для физических и юридических лиц финансовых продуктах, действующих специальных программах и специальных предложениях, списком участвующих в различных программах дилеров можно ознакомиться в официальных дилерских центрах бренда на территории Российской Федерации, а также на официальном сайте www.kia.ru

Премия iF Design Award 2019: 6 400 конкурсных работ из 50 стран

Учрежденная в 1953 году премия iF Design Award – одна из самых престижных в мире наград в области промышленного дизайна. Организатором ежегодного конкурса выступает ганноверская iF International Forum Design GmbH in Hanover – старейшая в мире независимая структура в области промышленного дизайна.

В 2019 году участие в конкурсе iF Design Award приняли компании из 50 стран, представившие на суд международного жюри, состоящего из 67 экспертов в области дизайна, 6 400 конкурсных работ.

Премия iF Design Award вручается в семи категориях: Продуктовый дизайн, Коммуникационный дизайн и дизайн упаковки, Сервисный дизайн/пользовательские интерфейсы, Архитектура, Интерьерный дизайн, Профессиональная концепция. Новые модели KIA были удостоены наград в категории «Продуктовый дизайн». Все удостоенные наград конкурсные работы представлены в каталоге «iF World Design Guide» и в мобильном приложении «iF Design App», их также можно будет увидеть на экспозиции «iF Design Exhibition» в гамбургском архитектурном комплексе Хафен-Сити (HafenCity).