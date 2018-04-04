У Suzuki в России новый генеральный директор 6

Suzuki сообщает о назначении Юта Такахаси Генеральным директором ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС».

На этом посту он сменит Кэиити Сумида, который успешно руководил российским представительством компании Suzuki с 2015 года. Под руководством г-на Сумида ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» в период общего спада российского автомобильного рынка успешно вывело новые модели: универсальный кроссовер SX4, несменный флагман Vitara и его спортивную версию Vitara S. Кэиити Сумида продолжит свою работу в центральном офисе крупнейшей японской корпорации ITOCHU.

Юта Такахаси будет отвечать за развитие бренда в России, а также за реализацию бизнес-стратегии, направленной на укрепление позиций компании на российском рынке. Новый Генеральный директор посвятил 18 лет работе в автомобильной индустрии и 2 года отвечал за рынок РФ в Японии. Накопленный опыт позволит г-ну Такахаси усилить позиции и укрепить экономические показатели компании Suzuki.

«В ближайшие годы в рамках общей стратегии развития Suzuki планируется усиление сети продаж и повышение узнаваемости бренда. При этом, в новой должности моим основным приоритетом будет повышение объемов продаж в России», – комментирует Юта Такахаси.

Около 12 лет новый Генеральный директор работал в крупнейшей корпорации ITOCHU. В 2013 года Юта Такахаси перешел в компанию General Electric. Но уже в 2014 году снова вернулся в ITOCHU, где возглавлял управление российским рынком в Токио.

Юта Такахаси родился в 1976 году в городе Тиба (Япония). Окончил Университет Хитоцубаси со степенью MBA в области финансов. Общемировая тенденция и распространенная культура здорового и спортивного образа жизни привили г-ну Такахаси увлечение бегом. А обрести покой, расслабиться и насладиться уединением с природой и отдохнуть от городской суеты ему позволяет рыбалка. Надо отметить, что за первые дни пребывания в России новый Генеральный директор особенно обратил внимание на величественную красоту исторического центра и интенсивное движение на дорогах, на обилие автомобилей разных марок и сегментов, особенно SUV, который является основным сегментом рынка для компании Suzuki. В этом г-н Такахаси видит положительную динамику для роста продаж и бренда Suzuki.