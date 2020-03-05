Российский проект «Кортеж» собрал более 700 предзаказов на автомобили

Количество предзаказов на автомашины Aurus на сегодняшний день превысило 700 единиц – 32CARS.RU

Российский проект «Кортеж», строящий на единой платформе автомобили для первых лиц Российской Федерации, собрал уже более 700 предварительных заказов, сто из которых были приняты за последние четыре месяца.

«Сейчас есть более семисот заявок, из них 65 на преддоговорной стадии — это клиенты, которые готовы заключать контракт», — цитирует издание «РИА Новости» генерального директора компании Адиля Ширинова.

Как ранее сообщало издание 32cars.ru со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, серийный выпуск автомобилей Aurus будет налажен в особой экономической зоне «Алабуга» и стартует уже в 2021 году. Надо отметить, что производство в небольших объемах автомобилей проекта «Кортеж» налажено на мощностях НАМИ в Москве уже в текущем году. Все они оснащены гибридной системой суммарной мощностью до 700 л.с., а также трансмиссиями российской сборки.