Дилерскую сеть Volvo Car Russia пополнили два новых дилерских центра в московском регионе

Дилерскую сеть Volvo Car Russia пополнили два новых дилерских центра в московском регионе
Июнь 07 12:01 2019

В начале июня дилерскую сеть Volvo Car Russia пополнили два полноразмерных дилерских центра в Москве и Московской области – Volvo Inchcape Восток и Volvo Car Алтуфьево.

«Два новых центра органично дополняют территориальное распределение дилеров Volvo в Москве и области и формируют полноценное покрытие, обеспечивающее клиентам легкодоступное обслуживание на территории мегаполиса», – комментирует Роман Пучков, директор отдела развития дилерской сети Volvo Car Russia.

Роман Пучков, Volvo Car Russia

Дилерский центр Volvo Inchcape Восток (1436 кв.м.) расположен на шоссе Энтузиастов при выезде из Москвы в сторону Балашихи (мкрн. ЦОВБ, д. 21).

Дилерский центр Volvo Car Алтуфьево (1000 кв.м.), входящий в автомобильный холдинг «Автодом», расположен на 85 км МКАД (внешняя сторона, владение 5, строение 3).

Пространство обоих дилерских центров полностью соответствует концепции Volvo Retail Experience (VRE), в основе дизайн-философии которой лежит стремление создать гостеприимную и доброжелательную атмосферу скандинавского уюта и комфорта для абсолютно каждого посетителя дилерского центра.

В салонах дилерских центров будет представлен весь модельный ряд Volvo. В них будет осуществляться продажа новых автомобилей и автомобилей с пробегом, а также их сервисное обслуживание по программе «Персональный сервис Volvo».

На текущий момент дилерская сеть Volvo Cars в России состоит из 39 дилерских центров в 20 городах – 38 полноразмерных и 1 сервисного.

На тему:

  Article "tagged" as:
Volvo Car Russiaдилерская сетьМоскваоткрытие дилерского центра
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Ford приступил к производству электрофургонов на базе Ford Transit для DHL

Ford приступил к производству электрофургонов на базе Ford Transit для DHL 0

Новый Genesis G70

Новый Genesis G70 1

Прокуратура вернула хабаровчанину незаконно взысканный штраф ГИБДД

Прокуратура вернула хабаровчанину незаконно взысканный штраф ГИБДД