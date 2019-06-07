Дилерскую сеть Volvo Car Russia пополнили два новых дилерских центра в московском регионе

В начале июня дилерскую сеть Volvo Car Russia пополнили два полноразмерных дилерских центра в Москве и Московской области – Volvo Inchcape Восток и Volvo Car Алтуфьево.

«Два новых центра органично дополняют территориальное распределение дилеров Volvo в Москве и области и формируют полноценное покрытие, обеспечивающее клиентам легкодоступное обслуживание на территории мегаполиса», – комментирует Роман Пучков, директор отдела развития дилерской сети Volvo Car Russia.

Дилерский центр Volvo Inchcape Восток (1436 кв.м.) расположен на шоссе Энтузиастов при выезде из Москвы в сторону Балашихи (мкрн. ЦОВБ, д. 21).

Дилерский центр Volvo Car Алтуфьево (1000 кв.м.), входящий в автомобильный холдинг «Автодом», расположен на 85 км МКАД (внешняя сторона, владение 5, строение 3).

Пространство обоих дилерских центров полностью соответствует концепции Volvo Retail Experience (VRE), в основе дизайн-философии которой лежит стремление создать гостеприимную и доброжелательную атмосферу скандинавского уюта и комфорта для абсолютно каждого посетителя дилерского центра.

В салонах дилерских центров будет представлен весь модельный ряд Volvo. В них будет осуществляться продажа новых автомобилей и автомобилей с пробегом, а также их сервисное обслуживание по программе «Персональный сервис Volvo».

На текущий момент дилерская сеть Volvo Cars в России состоит из 39 дилерских центров в 20 городах – 38 полноразмерных и 1 сервисного.