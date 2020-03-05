Hyundai Motor поделилась своим видением будущего в видеопрезентации электрического концепта Prophecy

Компания Hyundai Motor представила новый электрический концепт Prophecy («Пророчество») и рассказала о его основных стилевых и технологических решениях в видеопрезентации

У Prophecy неподвластный времени классический автомобильный дизайн, выполненный в фирменной стилистике «чувственной спортивности». Концепт воплощает идею «оптимистичного футуризма». В ее основе лежит эмоциональная связь людей и автомобилей, построенная на гармоничном сочетании природы и технологий, чувственности и практичности.

В опубликованной презентации также рассказывается о стратегии электрификации, которую обсуждают три руководителя компании: Томас Шемера (Thomas Schemera), глава подразделения по развитию продуктов в Hyundai Motor Group, Люк Донкервольке (Luc Donckerwolke), шеф-дизайнер Hyundai Motor Group, и Андреас-Кристоф Хофманн (Andreas-Christoph Hofmann), вице-президент по маркетингу и продукту в Hyundai Motor Europe.

Hyundai Motor Group пополнит свою модельную линейку 44 электрифицированными автомобилями, а также до 2025 года планирует самостоятельно вложить почти 50 млрд евро в исследование и разработку технологий будущего. К этому времени компания рассчитывает ежегодно продавать более 670 000 электромобилей на аккумуляторах и топливных элементах и войти в первую тройку поставщиков электромобилей в мире. В Европе к концу 2020 года будет электрифицировано более 75 % продуктовой линейки, кроме того, компания намеревается в этом году поставить европейским покупателям почти 80 000 автомобилей с нулевым выбросом вредных веществ.

Prophecy — новое направление дизайна Hyundai

Prophecy устанавливает новые стандарты в сегменте электромобилей. Благодаря увеличенной колесной базе и короткому свесу платформы электромобиля, Prophecy получил классический силуэт с идеальными пропорциями. У него новая архитектура, отличительными особенностями которой стали чистые поверхности, солидное внутреннее пространство и гармоничное сочетание стиля и функциональности.

Внешний дизайн Prophecy строится вокруг простых плавных линий, соединяющих переднюю и заднюю части автомобиля. А в передних фарах, задних фонарях и огнях на спойлере используется пиксельная оптика, напоминающая дизайнерские решения концепта Hyundai 45.

В салоне Prophecy ярко видны преимущества платформы Hyundai для электромобилей, на которой построен и концепт Hyundai 45. Главным новшеством Prophecy стала система управления с помощью джойстиков, которая освобождает внутреннее пространство в салоне, обеспечивает лучший обзор и позволяет использовать более эргономичные сиденья для пассажиров. А еще внутри Prophecy всегда свежий воздух благодаря встроенной системе фильтрации.