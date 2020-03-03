Toyota объявляет выгодные условия на покупку RAV4 и других автомобилей бренда

Традиционный весенний период специальных предложений Toyota в этом году вместо двух недель продлится целый месяц, с 1 по 31 марта

Покупатели смогут приобрести автомобили Toyota на максимально выгодных условиях, включая скидки по трейд-ин и по программе Все включено, привлекательные ставки по кредитам, а также уникальную программу дополнительного гарантийного обслуживания.

Toyota RAV4: бестселлер на лучших условиях

Все модификации Toyota RAV4 с двигателем 2,0 литра будут доступны в марте с выгодой по программе трейд-ин 150 000 рублей.

Так, например, уже за 1 830 000 рублей в марте покупатель получит RAV4 в популярной комплектации Комфорт с новейшим бензиновым двигателем серии Dynamic Force (149 л. с.), инновационным вариатором, передним приводом и широким списком оснащения. Благодаря оптимальному сочетанию двухлитрового двигателя и вариаторной трансмиссии кроссовер демонстрирует впечатляющую динамику и топливную экономичность в любых режимах движения. Комфорт и удобство в повседневной эксплуатации обеспечат все необходимые опции: выбор режимов движения ECO, NORMAL, SPORT, двухзонный климат-контроль, датчик дождя, электрообогрев лобового стекла, задние датчики парковки, камера заднего вида с динамическими линиями разметки, 8-дюймовый дисплей на центральной консоли, круиз-контроль, система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, электропривод пятой двери с регулировкой по высоте и функцией памяти и другие опции.

Комплектация Комфорт с тем же двигателем также доступна в сочетании с улучшенным полным приводом. Изменениям подвергся алгоритм перераспределения крутящего момента и управления муфтой, что положительно сказалось на поведении автомобиля вне дорог и его управляемости. Кроме того, возможности полного привода были расширены современными помощниками для вождения. Система Multi-terrain select® позволяет выбрать режим движения и комфортно чувствовать себя на любом типе покрытия. Интегрированная система активного управления AIM автоматически объединяет работу всех агрегатов и узлов автомобиля и корректирует действия водителя, помогая предотвратить неприятную ситуацию на дороге.

Версии RAV4 с двигателем 2,5 литра в марте можно приобрести в трейд-ин дешевле на 100 000 рублей. В этой модификации покупатель получает самый мощный (199 л. с.) и динамичный кроссовер в линейке комплектаций RAV4 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом Dynamic Torque Vectoring AWD. Уникальная для класса полноприводная трансмиссия с двумя раздельными муфтами для колес задней оси делает автомобиль максимально маневренным и азартно управляемым в городском потоке. 2,5-литровый кроссовер оснащается такими топовыми опциями, как 4 видеокамеры панорамного обзора, навигационная система, кожаная обивка сидений, электрорегулировки водительского сиденья в 8 направлениях, комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense и многим другим.

Выбери свой режим выгоды: аналог 5-летней гарантии или привлекательная ставка по кредиту

Впервые в дополнение к 3-летней заводской гарантии Toyota бесплатно предложит покупателям RAV4 постгарантийный контракт сроком на 2 года с сохранением всех обязательств по устранению неполадок в максимально полном объеме. Данное предложение отличается от популярных на рынке постгарантийных контрактов тем, что охватывает не только двигатель и трансмиссию, но и практически все остальные элементы автомобиля (около 200) на протяжении всего двухлетнего срока. При этом максимальный допустимый пробег в период гарантии также увеличивается со 100 000 км до 160 000 км (пробег и срок эксплуатации являются ограничениями по принципу «в зависимости от того, что наступит ранее»). 5-летнее покрытие активируется автоматически при условии прохождения технического обслуживания автомобиля только у официальных дилеров в течение всего периода.

Программа распространяется на автомобили Toyota RAV4 2020 года выпуска, не участвующие в кредитных программах RAV4 за 7,9% и RAV4 за 9,9%, и не распространяется на автомобили Toyota C-HR, участвующие в специальной программе Все включено.

В качестве альтернативы покупатели Toyota RAV4 в марте смогут воспользоваться специальными кредитными предложениями с привлекательными процентными ставками. Программа RAV4 за 7,9% позволяет приобрести кроссовер в кредит по ставке 7,9% годовых на срок от 1 до 3 лет с первоначальным взносом от 20%. На более длительные сроки кредитования – от 3 до 5 лет – рассчитана программа RAV4 за 9,9% с соответствующей ставкой и первоначальным взносом также от 20%. В обоих случаях заявленная ставка в точности отражает реальные затраты клиента на обслуживание кредита: его условия не предусматривают дополнительных комиссий или иных скрытых платежей и также не требуют обязательного страхования жизни заемщика.

Помимо выгод специальных предложений, покупка RAV4 финансово привлекательна и в долгосрочной перспективе благодаря традиционно высокой остаточной стоимости. Это подтверждает исследование агентства Автостат: по итогам 2019 года RAV4 стал лидером сегмента компактных кроссоверов SUV (C) по сохранению остаточной стоимости.

Стоит отметить, что цены на RAV4 нового поколения у официальных дилеров остаются неизменными с момента начала продаж в 2019 году. Не повлияло на цену и появление новых противоугонных мер. С производства декабря 2019 года все продаваемые в России Toyota RAV4 снабжаются уникальным противоугонным идентификатором T-Mark. Данное инновационное решение представляет собой маркировку множества элементов автомобиля микроточками с PIN-кодом, который соответствует VIN-номеру. Это позволяет легко идентифицировать автомобиль даже при подделке VIN-номера, что делает перепродажу злоумышленниками бессмысленной.

Toyota C-HR: выгода до 350 000 рублей

Приобретая в марте компактный кроссовер Toyota C-HR в трейд-ин, клиент может получить скидку 250 000 рублей на автомобиль в комплектации Cool с турбированным двигателем объемом 1,2 литра и 150 000 рублей на модель в версии Hot с двухлитровым бензиновым двигателем. Стильный городской кроссовер неизменно впечатляет ярким и заметным дизайном, высоким уровнем комфорта, управляемости, технологичности и безопасности. С обновлением в ноябре 2019 года Toyota C-HR получил улучшенное оснащение уже в стартовой комплектации, включая светодиодную оптику, электропривод складывания зеркал, датчики парковки и систему Smart Entry & Push start. В топ-версии оснащение пополнилось современными мультимедийными сервисами с поддержкой Apple CarPlay© и Android Auto©, премиальной аудиосистемой JBL и дополнительными системами помощи при парковке и мониторинга слепых зон.

Аналогично Toyota RAV4, покупатели Toyota C-HR в марте могут выбрать программу 5 лет уверенности или воспользоваться выгодной финансовой программой Все включено. Программа предусматривает покупку автомобиля с привлечением заемных средств от Тойота Банк и одновременным заключением договора страхования по программе Тойота Страхование, за что клиент получает скидку на покупку в размере 100 000 рублей. Таким образом, суммарная выгода на кроссовер может достигать 350 000 рублей.

Выгоды на другие модели Toyota до 400 000 рублей

В марте продолжают действовать специальные предложения на все модели Toyota. Покупателям седанов по программе трейд-ин предлагается выгода до 100 000 рублей. Именно столько можно сэкономить, выбрав бестселлер бизнес-класса Camry с двигателем 2,5 или 3,5 литра.

Модель Corolla станет доступнее на 50 000 рублей по программе трейд-ин и на 100 000 при покупке по программе Все включено, объединяющей кредит и страхование.

Среди внедорожников наиболее выгодные условия трейд-ин действуют на флагманский Land Cruiser 200: максимальную выгоду 400 000 рублей можно получить на автомобили 2019 года выпуска, на автомобили текущего года – 300 000 рублей.

Для покупателей Toyota Land Cruiser Prado скидка составит 100 000 рублей на версию с бензиновым двигателем 2,7 литра и 250 000 на все остальные модификации (на автомобили 2019 года – 150 и 300 тысяч соответственно).

Внедорожник Fortuner предлагается с выгодой до 200 000 рублей на автомобили 2020 года выпуска и 250 000 на автомобили 2019 года выпуска.

Купить пикап Hilux в трейд-ин будет выгоднее на 100 000 рублей.

Кроссовер Highlander можно приобрести в трейд-ин выгоднее на 400 000 рублей. Многодетные покупатели этой 7-местной модели также могут воспользоваться специальной кредитной программой Семейный Highlander со ставкой 9,2% годовых и сроком кредитования от 3 до 5 лет при первоначальном взносе от 20%.

В марте также действуют выгодные условия кредитования на весь модельный ряд Toyota. Программа Старт позволяет стать обладателем любого автомобиля бренда в кредит на срок от 1 до 7 лет по ставке 11,8% годовых с первоначальным взносом всего от 10%. Покупатели, располагающие суммой первоначального взноса в размере 20% и более, могут получить кредит на аналогичные сроки по ставке 11,5% по программе Формула успеха.

Подробнее обо всех специальных предложениях можно узнать на сайте.