Новый Audi SQ7

Audi Россия объявляет старт приема заказов на новый Audi SQ7. Спортивный полноразмерный SUV марки с четырьмя кольцами оснащен дизельным двигателем V8, который развивает внушительные 422 л. с. и впечатляющие 900 Н·м крутящего момента

Новый Audi SQ7 разгоняется до 100км/ч всего за 4,8 с., максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Уже в стандартной комплектации автомобиль оснащен передовыми системами, гарантирующими максимальный комфорт и безопасность: спортивные сиденья, спортивная адаптивная пневматическая подвеска, информационно-развлекательная система MMI navigation plus с MMI touch response, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit и светодиодные фары Matrix LED.

Элегантный и харизматичный Audi SQ7 экспрессивно демонстрирует гены высокоэффективных спортивных автомобилей марки с четырьмя кольцами. Многочисленные элементы в стиле S подчеркивают динамичный характер популярного полноразмерного кроссовера Audi. Отличительные особенности высокоэффективного Audi SQ7: впечатляющие динамические характеристики, яркий и эффектный дизайн, безупречные впечатления от вождения, а также безграничная функциональность в ежедневной эксплуатации.

Новый спортивный Audi SQ7 впечатляет внушительной мощностью дизельного двигателя. V-образный восьмицилиндровый 4.0 TDI с двумя турбонагнетателями развивает мощность 422 л. с. и крутящий момент 900 Нм в диапазоне от 1000 до 3250 об/мин. Полноразмерный спортивный SUV марки с четырьмя кольцами разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 4,8 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч (ограничена электроникой). Двигатель оснащается восьмиступенчатой коробкой передач tiptronic, отличающейся высокой скоростью переключения, и системой постоянного полного привода quattro.

В новом Audi SQ7 нашли отражение ключевые элементы дизайна, характерные для спортивных автомобилей марки с четырьмя кольцами. Еще больше выразительности автомобилю придают особые спортивные акценты, выполненные в узнаваемом стиле S. От базовой модели спортивный кроссовер отличается сдвоенными планками решетки радиатора Singleframe, корпусами наружных зеркал заднего вида с отделкой «под алюминий» и четырьмя характерными выхлопными патрубками круглой формы с хромированным покрытием. Аэродинамическое «лезвие» в бампере получило трехмерную форму, а некоторые элементы выделяются матовым серебристым покрытием. Для нового Audi SQ7 предлагаются восемь различных цветов окраски кузова, в том числе с перламутровым эффектом. Стандартно Audi SQ7 оснащается 21-дюймовыми легкосплавными дисками дизайна «5 спиц tornado». Опционально доступны 22-дюймовые легкосплавные диски.

В оформлении интерьера нового Audi SQ7 используется элегантное сочетание темной кожи и материала Alcantara. Декоративные вставки изготовлены из матового алюминия, в качестве опции доступны карбоновые вставки, подчеркивающие спортивный характер автомобиля. Опционально предлагается пакет контурной/фоновой подсветки с 30 различными оттенками, который подчеркивает лаконичность дизайнерской концепции и элегантную простоту линий. В список стандартного оснащения входят спортивные сиденья, а также накладки на пороги передних дверей с подсветкой и алюминиевыми вставками с эмблемой S.

В список стандартного оборудования нового динамичного Audi SQ7 входят:

Система Audi drive select с возможностью выбора режимов управляемости, динамики и комфорта езды;

Светодиодные фары Matrix LED;

Бортовая электросеть 48-вольт;

Многофункциональный спортивный кожаный руль дизайна «3 спицы»;

Климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира;

MMI navigation plus с MMI touch response;

Bose Sound System;

Парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади;

Круиз-контроль с функцией ограничения скорости;

Пакет освещения салона;

Электропривод крышки багажника и многое другое.

Кроме того, для нового Audi SQ7 доступен широкий выбор дополнительного оснащения. Высочайший уровень комфорта и безопасности обеспечивают четырехзонная автоматическая система кондиционирования, электродоводчики дверей, аудиосистема Bang & Olufsen 3D Advanced с объемным звучанием, парковочный ассистент, пакеты ассистирующих систем «Путешествие» и «Город», система ночного видения с функцией распознавания пешеходов и многое другое. В качестве альтернативы матричным светодиодным фарам Matrix с динамическими указателями поворота для Audi SQ7 предлагаются матричные светодиодные фары HD Matrix с технологией Audi laser light.

Комбинация таких технологий, как: электромеханическая активная система стабилизации крена, полный привод quattro со спортивным дифференциалом и управляемая задняя подвеска, обеспечивают принципиально новый уровень динамики и впечатлений от вождения. Электромеханическая система стабилизации снижает вибрацию при движении по неровным дорогам, а при скоростном спортивном прохождении поворотов подавляет крены кузова с помощью мощных электромоторов, что позволяет повысить комфорт каждой поездки. Комфортному прохождению скоростных поворотов также способствует спортивный дифференциал полного привода quattro. Он активно перераспределяет крутящий момент между задними колёсами, обеспечивая сохранение траектории поворота без малейших признаков сноса как при активном рулении, так и при ускорении на выходе из поворота. Управляемая задняя подвеска повышает стабильность в поворотах и облегчает управление автомобилем в городе. На малых скоростях задние колёса поворачиваются на угол до 5 градусов в направлении, противоположном передним, что уменьшает радиус поворота, тем самым улучшая маневренность автомобиля при движении и облегчая процесс парковки. На высокой скорости передние и задние колёса поворачиваются в одну сторону для повышения устойчивости, что даёт дополнительный контроль над управлением при скоростных обгонах и перестроениях.