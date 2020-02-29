Toyota Land Cruiser признан самым желанным автомобилем в России

В исследовании портала Auto.ru, проведенном среди жителей восьми самых крупных городов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск и Самару, внедорожники Toyota Land Cruiser безоговорочно являются самыми востребованными автомобилями для жителей России.
В общей сложности 20% респондентов, то есть каждый пятый, мечтает именно о Toyota. Самыми популярными моделями россияне чаще всего называли внедорожники Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado. При этом выбор респондентов не ограничивался ни конкретной маркой, ни суммой, которую они могут потратить на воображаемую покупку. Стоит отметить, что в гонке за звание автомобиля мечты Toyota со значительным отрывом опередила бренды класса «Люкс».
Кроме того, портал Auto.ru выяснил и самый популярный автомобильный бренд в каждом из городов – участников опроса. В пяти из восьми городов респонденты поставили Toyota на первое место: это Владивосток (43% от общего числа опрошенных), Екатеринбург (16%), Нижний Новгород (33%), Новосибирск (27%) и Самара (21%).
В свою очередь исследование аналитического агентства «Автостат» подтвердило реноме Toyota и среди владельцев автомобилей бренда.
Проведенный в ноябре-декабре 2019 года опрос владельцев внедорожников и кроссоверов Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg и Mazda CX-9 позволил определить критерии выбора и дать потребительскую оценку каждой модели.
По результатам опроса Toyota Land Cruiser Prado стал безоговорочным лидером по таким показателям, как «Надежность» (81%), «Уверенность» (72%), а также «Имидж/статус» (40%).
Большинство респондентов поставили Land Cruiser Prado на первое место по критерию «автомобиль для солидных людей». Кроме того, легендарный внедорожник опередил всех в таких номинациях, как «надежность и безопасность автомобиля», а также «качество сборки».
Неудивительно, что именно владельцы Land Cruiser Prado чаще других рекомендуют свой автомобиль знакомым (1-е место в «Индексе потребительской лояльности» (NPS)), а ошеломительные 83,3% покупателей Land Cruiser Prado готовы рассматривать модели Toyota в качестве следующего автомобиля (1-е место в «Индексе повторной покупки»).
C 2014 года www.amsrus.ru
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