Инсталляция новой Hyundai Sonata в Hyundai MotorStudio

В Hyundai MotorStudio на Новом Арбате, 21 стр.1, обновилась настенная экспозиция – Hyundai Solaris, украшавший имиджевое пространство бренда с момента его открытия в январе 2015 года, сменил другой седан – восьмое поколение модели Sonata

Новинка дебютировала на российском рынке в конце прошлого года и стала первым седаном бренда, выполненным в новой стилистике «чувственной спортивности».

Расположенный на центральной стене Hyundai MotorStudio, автомобиль сразу привлекает внимание посетителей и приглашает познакомиться с преимуществами новой Sonata. А яркое оформление в стиле color-block наглядно демонстрирует новые для модели цвета, в которых может быть исполнен кузов.

На разноцветных ламелях под автомобилем перечислены уникальные особенности новой Hyundai Sonata. Чувственная спортивность, передовые технологии в интерьере, высший уровень безопасности и комфорта, а также новые системы безопасности Smart SenseТМ – то, что отличает модель от предшествующего поколения.

Посетить Hyundai MotorStudio на Новом Арбате, 21 стр.1 может любой желающий ежедневно с 10.00 до 22.00. В галерее регулярно проводятся культурные, образовательные, деловые и светские мероприятия.