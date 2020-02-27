Инсталляция новой Hyundai Sonata в Hyundai MotorStudio

Новинка дебютировала на российском рынке в конце прошлого года и стала первым седаном бренда, выполненным в новой стилистике «чувственной спортивности».
Расположенный на центральной стене Hyundai MotorStudio, автомобиль сразу привлекает внимание посетителей и приглашает познакомиться с преимуществами новой Sonata. А яркое оформление в стиле color-block наглядно демонстрирует новые для модели цвета, в которых может быть исполнен кузов.
На разноцветных ламелях под автомобилем перечислены уникальные особенности новой Hyundai Sonata. Чувственная спортивность, передовые технологии в интерьере, высший уровень безопасности и комфорта, а также новые системы безопасности Smart SenseТМ – то, что отличает модель от предшествующего поколения.
Посетить Hyundai MotorStudio на Новом Арбате, 21 стр.1 может любой желающий ежедневно с 10.00 до 22.00. В галерее регулярно проводятся культурные, образовательные, деловые и светские мероприятия.
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