Renault привезет в Женеву модульный электро-кросс

Компактный вседорожник призван показать видение “мобильности будущего”

В преддверии Женевского автосалона, который откроет свои двери 3 марта 2020 года, Renault опубликовал в Сети тизер концептуального “модульного транспортного средства” Morphoz.

Производитель отмечает, что модель должна показать видение “мобильности завтрашнего дня”. Она может “адаптироваться к личным потребностям, желаниям и использованию каждого пользователя”.

По предварительным данным, новинка будет представлять собой компактный кроссовер с электромотором, а ее основными соперниками станут электромобили семейства Volkswagen ID.

Ожидается, что шоу-кар Renault Morphoz получит автопилот последнего поколения, а также максимум свободного пространства.

Источник Quto.