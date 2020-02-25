Renault привезет в Женеву модульный электро-кросс

Renault привезет в Женеву модульный электро-кросс
25 февраля 08:11 2020

Компактный вседорожник призван показать видение “мобильности будущего”

В преддверии Женевского автосалона, который откроет свои двери 3 марта 2020 года, Renault опубликовал в Сети тизер концептуального “модульного транспортного средства” Morphoz.

Производитель отмечает, что модель должна показать видение “мобильности завтрашнего дня”. Она может “адаптироваться к личным потребностям, желаниям и использованию каждого пользователя”.

По предварительным данным, новинка будет представлять собой компактный кроссовер с электромотором, а ее основными соперниками станут электромобили семейства Volkswagen ID.

Ожидается, что шоу-кар Renault Morphoz получит автопилот последнего поколения, а также максимум свободного пространства.

Renault на Женевском международном автосалоне 2020

2020 – Morphoz

Источник Quto.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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