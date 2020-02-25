Chery объявляет стоимость семиместного кроссовера Tiggo 8

1 марта 2020 года начнутся официальные продажи семиместного кроссовера CHERY TIGGO 8 в максимальной комплектации PRESTIGE. Стоимость автомобиля составит 1 699 000 рублей, а с учётом выгод по маркетинговым программам — 1 479 000 рублей

В кроссовере TIGGO 8 установлена система курсовой устойчивости последнего поколения ESP версии 9.3 от Bosch, которая включает в себя функции безопасности и помощи водителю, такие как антиблокировочная система тормозов (ABS), помощник при экстренном торможении (HBA), система контроля крутящего момента (DTC), система снижения вероятности опрокидывания (RMF), электронный регулятор тормозных сил (EBD), антипробуксовочная система (TCS), система помощи при старте в гору (HHC) и система помощи при спуске с горы (HDC).

В комплектацию PRESTIGE входит широкое оснащение: 18-дюймовые алюминиевые литые диски, система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), светодиодная оптика, датчик света и функция отсрочки выключения фар (follow me home), система кругового обзора 360° в сочетании с передними и задними датчиками парковки, круиз-контроль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль, полный «зимний» пакет, шесть подушек безопасности, электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold, дистанционный запуск двигателя, электропривод складывания зеркал и бесконтактное открытие двери багажника.

Окраска кузова металлик входит в стоимость автомобиля и доступна в следующей цветовой гамме (зеркала и ручки в цвет кузова): глубокий чёрный, огненно-красный, глубокий синий, искрящийся белый, небесно-серый и золотистый.

Кроссовер CHERY TIGGO 8 оснащается рядным четырёхцилиндровым двигателем объёмом 2.0 литра с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. Мощность составляет 170 л.с. и крутящим моментом в 250 Нм. Коробка передач — вариатор (CVT).