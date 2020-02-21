Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти. Предложение о кардинальном увеличении базовой ставки налога сделал Минпромторг – Коммерсантъ

О грядущем повышении транспортного налога заявил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, в Энгельсе на совещании посвященном обсуждению перспектив развития троллейбусного сообщения в России. По его словам, Минпромторг в ближайшее время обратится с этим предложением в Минтранс.

Кроме того, участвовавший в совещании глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев обратился к господину Морозову с предложением запретить коммерческий автотранспорт, который относится к низкому экологическому классу.

«Давайте скажем “нет” через два года автомобилям, которые работают на коммерческой основе, “Евро-0” и “Евро-1”, давайте мы их в историю сдадим, им по 35–37 лет, мы покупаем, покупаем запчасти»,— сказал господин Москвичев (цитата по агентству «Прайм»).

Повышение налога затронет миллионы автовладельцев. Так, в Москве и Московской области, по данным ГИБДД, из 7,6 млн механических транспортных средств (за исключением прицепов, легковые авто составляют 87% парка) 1,93 млн машин с неустановленным экологическим классом. 655,7 тыс. машин в Московской агломерации относятся к экологическому классу ниже «Евро-3». В Санкт-Петербурге и Ленинградской области из 2,8 млн механических транспортных средств (легковые авто составляют 82% парка) под повышенную налоговую ставку могут попасть около 1,95 млн автомобилей.