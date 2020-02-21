Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили

О грядущем повышении транспортного налога заявил замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов, в Энгельсе на совещании посвященном обсуждению перспектив развития троллейбусного сообщения в России. По его словам, Минпромторг в ближайшее время обратится с этим предложением в Минтранс.
Кроме того, участвовавший в совещании глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев обратился к господину Морозову с предложением запретить коммерческий автотранспорт, который относится к низкому экологическому классу.
«Давайте скажем “нет” через два года автомобилям, которые работают на коммерческой основе, “Евро-0” и “Евро-1”, давайте мы их в историю сдадим, им по 35–37 лет, мы покупаем, покупаем запчасти»,— сказал господин Москвичев (цитата по агентству «Прайм»).
Повышение налога затронет миллионы автовладельцев. Так, в Москве и Московской области, по данным ГИБДД, из 7,6 млн механических транспортных средств (за исключением прицепов, легковые авто составляют 87% парка) 1,93 млн машин с неустановленным экологическим классом. 655,7 тыс. машин в Московской агломерации относятся к экологическому классу ниже «Евро-3». В Санкт-Петербурге и Ленинградской области из 2,8 млн механических транспортных средств (легковые авто составляют 82% парка) под повышенную налоговую ставку могут попасть около 1,95 млн автомобилей.
C 2014 года www.amsrus.ru
Чтоб вы сдохли хуесосы!
На старые ржавые газели с сквозными дырками-да! Которые ещё умудряются техосмотр проходить! На старые автомобили легковые бедного слоя населения – нет! КАМАЗ – лоббирует свои интересы😂
Сергей Балдин газель уже через 3 5 лет становится дырявой!
Вадим Степанов так не покупай её. Или следи за ней. Это же не безопасно как для водителя так и для участников движения.
Лучше этих деплутататов и прочую старпердунскую шушеру из говнонадзоров запретить т к это паршивое гавнище смердит кишечными ядовитыми газами и вредит почище любого старого камаза и паравоза
Вадим Степанов ну мы на это повлиять не можем. Но… посмотри на молодежь. Она не хочет работать. И образование у них только диплом, а знаний нет. Они могут ещё хуже сделать. Не на кого менять.
Сергей Балдин дело не в газели а в том что ущемляются права человека на частную собственность!можно и новую машину ухайдакать за год а 30 летняя газель может по тех состоянию быть не хуже новой!
Можно повлиять и очень просто!если ВСе население перестанет платить эти налоги
Вадим Степанов так у нас органов следить за этим нет. А те, что есть не выполняют функций. У меня весь двор заставлен ржавым коммерческим транспортом, каршерингом и такси. Плюс три ржавых жигуля. Чего только стоит частный бизнес перевозок по Москве? Я три раза их заказывал и все три раза это были бортовые газели которые нормы экологии не проходят. Хозяин зарабатывает ( это его частная собственность), а мы должны травится газами?
Сергей Балдин дружище ты травишся газом не с газелей а дымом химзаводов и мусорозжигалок а также дымом со свалок и тем что употребляешь жрачку на пальмовом масле!а газели это одна миллиардная часть вредных газов которыми ты дышишь!да и осталось их не так уж и много !а то что в птс не определен эко класс ничего не значит!если там напишут евро 3 лучше ты жить не будешь!
Вадим Степанов проблема не только в газели, согласен. Но они по любому это протолкнут. Согласись и ты был бы не против, если с дорог уберут чадящие автомобили. Самый большой выхлоп дают заводы и ты не поверишь, самолеты. Проблема страны и города в транспортной доступности и возможности. Но вместо постройки хороших дорог, выбрали борьбу с автомобилями. Вместо платного въезда иногородних на своих автомобилях, каршеринг. Так выгоднее и проще. А мы… мы терпеливо будет это терпеть. Мы повлиять на это не можем. А обсуждать с нами долго, муторно и дорого. И специалистов в этой сфере мало. А те, что есть соглашаются на это. Так как перечить им дороже будет себе.
Сразу говорю – платить не буду! На хрен!
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