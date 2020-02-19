Great Wall Motor покупает завод General Motors в Таиланде

Концерн Great Wall Motor заключил договор о приобретении тайского завода General Motors. Покупка производственного комплекса в Районге позволит GWM расширить свое присутствие на рынке стран АСЕАН

Концерн Great Wall Motor, ведущий китайский производитель внедорожников, и крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors объявили сегодня о заключении соглашения о продаже производственных мощностей GM Thailand и GM Powertrain Thailand — автомобильного завода и завода силовых агрегатов. При условии получения одобрения правительства и регулирующих органов процедура приобретения будет завершена к концу 2020 года.

Приобретение завода GM будет содействовать продвижению компании в Юго-Восточной Азии, при этом выпускаемая продукция будет поставляться не только на рынки стран АСЕАН, но и в Австралию.

Как региональный производственный центр, с момента своего запуска в 2000 году предприятие в Районге выпустило почти 1,4 миллиона грузовых автомобилей и крупных внедорожников. Инвестиции Great Wall Motor создадут больше рабочих мест и будут способствовать повышению квалификации местных жителей, задействованных в автомобильной промышленности, стимулируя экономическое развитие региона. Кроме того, стратегический вектор GWM позволит ускорить развитие смежных отраслей, в том числе в секторе исследований и разработок.

Автомобильный рынок АСЕАН — это активно развивающийся рынок с огромным потенциалом и благоприятными перспективами. Расширение присутствия в Юго-Восточной Азии станет важным шагом в реализации стратегии глобализации Great Wall Motor.