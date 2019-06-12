Торжественное открытие дилерского центра «АБС-АВТО СОЧИ»

14 июня состоится торжественное открытие нового дилерского центра по продаже и обслуживанию легковых и малотоннажных автомобилей «АБС-АВТО СОЧИ»

Шоурум выполнен с использованием новейших тенденций автомобильного ритейла с большим количеством консультационных зон разного формата (открытые, полуприватные и приватные консультационные зоны) и медиа-оборудованием, которое интегрировано в процессы консультации и продаж, а также доступно клиентам для самостоятельного знакомства с брендом.

Помимо двух уровней шоурума дилерский центр оснащен подземной парковкой для хранения новых товарных автомобилей. На третьем этаже центра расположен ресторан c террасой, где посетители могут насладиться изысканной кухней с видом на море, аэропорт и горы.

Нельзя не отметить поистине уникальное расположение дилерского центра: «АБС-АВТО СОЧИ» расположен напротив международного аэропорта Адлера, всего лишь в 10 минутах от Олимпийского парка Сочи.

Экспозиция автосалона рассчитана на 23 автомобиля, включая S-Lounge на 2 автомобиля, зону AMG– на 5 а/м, а также зону презентации гибридных автомобилей EQ и зону экспозиции Night View. Площадь выставочного зала на 1 этаже составляет 670 м2, а на втором – 580 м2.

Новый автосалон оснащен самым современным сервисным оборудованием, которое позволяет не только производить регламентное техническое обслуживание, но и выполнять полный спектр ремонтных работ, включая кузовной ремонт. Авторизованный сервис позволит клиентам «АБС-АВТО СОЧИ» ощутить постоянное внимание и заботу производителя в течение всего периода эксплуатации автомобиля.

Владельцы электромобилей и гибридных автомобилей также не остались без внимания: дилерский центр оснащен выделенными парковками для электрических автомобилей с зарядкой (EQ).

На территории автосалона предлагаются сертифицированные автомобили Mercedes-Benz с небольшим пробегом и с продленной гарантией (программа Certified).