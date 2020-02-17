UzAuto Motors начинает экспорт автомобилей в Россию под брендом Chevrolet

Американский автоконцерн General Motors и его партнер по альянсу компания UzAuto Motors достигли соглашения, согласно которому UzAuto Motors начинает продажу автомобилей на экспортных рынках в России, Казахстане и Белоруссии под брендом Chevrolet

По условиям данного соглашения, Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt становятся первыми моделями доступными в России, Казахстане и Белоруссии с марта 2020 года, сообщает пресс-служба UzAuto Motors. В компании работают над планами по расширению модельного ряда в будущем. Продажи автомобилей под брендом Ravon в России, Казахстане и Белоруссии прекратятся к середине 2020 года, информирует АВТОСТАТ.

UzAuto Motors будет управлять дистрибуцией производимых ими моделей Chevrolet в России, Казахстане и Белоруссии. Дилерская сеть будет создана на основе ряда текущих дилеров General Motors Россия, части существующих дилеров Ravon и авторизованных сервисных центров Chevrolet, с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда Chevrolet.

В свою очередь, компания General Motors Россия вместе со своими дилерами Cadillac и Chevrolet NAV продолжит фокусироваться на импорте люксовых автомобилей Cadillac и премиальных моделей Chevrolet на российский рынок.

«Если существующие дилеры General Motors Россия примут решение заключить независимое соглашение о дистрибьюции с UzAuto Motors, они получат возможность расширить свое предложение по Chevrolet за счет популярных моделей из объемных сегментов рынка, произведенных в соответствии с международными стандартами качества GM», – отметил управляющий директор General Motors Россия Чиприан Сута.

Не произойдет никаких изменений в работе с клиентами General Motors Россия Cadillac & Chevrolet NAV в направлении обеспечения гарантийным обслуживанием, а также в предоставлении услуг сервиса и продажи запасных частей. Дилерская сеть General Motors Россия продолжит предоставлять послепродажный сервис для клиентов Cadillac и Chevrolet NAV.

Существующие клиенты Chevrolet, которые приобрели автомобили у дилеров GM/Chevrolet в России до конца 2015 года, по-прежнему смогут получать сервисные услуги в авторизованных сервисных центрах General Motors Россия. Также, клиенты приобретавшие автомобили Ravon, смогут продолжить получать сервисные услуги в авторизованных сервисных центрах UzAuto Motors.