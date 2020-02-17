Toyota считает, что электромобили являются не лучшим способом борьбы за климат

В мире есть более эффективный и рациональный способ по снижению выбросов парниковых газов, чем переход от традиционных машин к электромобилям. Об это заявил глава Toyota Canada Ларри Хатчинсон (Larry Hutchinson)

Представитель японской марки указал на падение продаж электромобилей (во всяком случае, отдельных моделей и в отдельные периоды времени) в Канаде и США из-за прекращения государственной поддержки. Главный аргумент Хатчинсона сводится к тому, что электромобили слишком дороги, поэтому требуют стимулов в виде субсидий.

Любопытно, что покупатели Toyota Prius и других гибридов получали федеральные налоговые вычеты примерно с 2005 по 2010 год. Автомобили Toyota, работающие на водороде, все еще продаются с налоговыми льготами.

«Независимо от того, насколько мотивирован потребитель, существует цена или премия, выше которой люди не будут выбирать более чистый продукт, потому что окупаемость нематериальна и часто требует компромиссов в комфорте и удобстве», — заявил Ларри Хатчинсон в интервью Driving.ca.

Чтобы доказать, что гибриды Toyota являются более рациональной покупкой, чем современные электромобили, Хатчинсон приводит следующий аргумент:

«Средняя емкость аккумулятора в электромобилях составляет около 60 кВт*ч. Средняя емкость аккумулятора в гибридной Тойоте составляет 1,4 кВт*ч. В практическом плане это означает, что вы можете построить 42 Toyota Prius вместо всего одной электрической модели с батареей 60 кВт*ч».

Согласно его же расчетам, 42 Приуса, каждый из которых снижает выбросы парниковых газов на 30%, в конечном счете окажут воздействие на окружающую среду, эквивалентное 12 электромобилям.

«Итак, вопрос в следующем: с учетом одного и того же количества ресурсов, хотите ли вы сократить выбросы парниковых газов на одну машину? Или 12? И это 12 транспортных средств, которые не заставят голову болеть о скудном запасе хода, государственных субсидиях и каких-либо инвестиций в инфраструктуру», — добавил глава местного офиса Тойоты.

По материалам Drom.