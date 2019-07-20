Гроза в Москве будет в ближайшие часы

«В ближайшие часы и до 19 часов 20 июля в Москве ожидаются дождь, сильный ветер с порывами 12-15 метров в секунду и местами гроза», – говорится в сообщении.
Ранее спасатели посоветовали москвичам и гостям столицы соблюдать осторожность на улице в связи с ожидающейся грозой и сильным ветром.
В связи с непогодой автомобилистам порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также посоветовали парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций – РИАМО.
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