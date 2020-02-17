Финансовые результаты Renault за 2019 год

Группа Renault достигла целевых показателей

Несмотря на сложную ситуацию, Группа Renault достигла целевых показателей, пересмотренных в октябре, включая операционную маржу Группы в 4,8% и положительный поток свободных денежных средств от операционной деятельности в автомобильном секторе.

Продажи составили 3,8 млн автомобилей (–3,4%).

Выручка Группы сократилась на 3,3% до 55 537 млн евро. При неизменных валютных курсах этот показатель уменьшился бы на 2,7%.

Операционная маржа Группы – 2 662 млн евро (4,8% от выручки), что на 950 млн евро меньше по сравнению с 2018 г.

Операционная прибыль Группы – 2 105 млн евро по сравнению с цифрой 2018 года – 2 987 млн евро.

Чистая прибыль – 19 млн евро по сравнению с 3 451 млн евро, полученными годом ранее. Помимо сокращения операционной прибыли Группы этот спад обусловлен сокращенным вкладом ассоциированных компаний (–1 730 млн евро) и начислением отложенных налогов во Франции в размере 753 млн евро.

Поток свободных денежных средств от операционной деятельности в автомобильном секторе равен 153 млн евро.

«Несмотря на сложный год, Группа Renault смогла добиться результатов, зафиксированных в пересмотренном плане. Хочу поблагодарить всех сотрудников за их целеустремленность и упорный труд, которые помогли достичь поставленных целей. Перспективы на 2020 год остаются туманными из-за ожидаемой рыночной волатильности, особенно в Европе, из-за вступления в силу регламента CAFE и возможных последствий вспышки коронавируса. Тем не менее укрепление руководства, возрождение Альянса и успех новых моделей вселяют в меня глубокую уверенность, что мы способны изменить ситуацию в Группе к лучшему», — заявила Клотильд Дельбос, исполняющая обязанности генерального директора Renault.

Выручка Группы достигла 55 537 млн евро (-3,3%), включая 3 130 млн евро со стороны «АвтоВАЗ» (+3%). Без учета влияния валютных курсов выручка Группы сократилась бы на 2,7%.

Выручка в автомобильном секторе (исключая «АвтоВАЗ») снизилась на 4,2% до 49 002 млн евро.

Этот спад обусловлен отрицательным эффектом объема (–1,4 пп), в первую очередь из-за снижения продаж в Аргентине, Турции и Алжире.

Продажи партнерам сократились на 3,4 пп из-за падения производства у Nissan и Daimler, снижения спроса на дизельные двигатели в Европе и резкого сокращения продаж машинокомплектов в Китай, а также закрытия этого направления в Иране.

Влияние изменений валютных курсов было отрицательным (–0,7 пп) в основном из-за резкого обесценения аргентинского песо и турецкой лиры.

Положительный эффект цены (+1,7 пп) обусловлен усилиями по компенсации обесценения этих валют и повышением цен в Европе, в основном в связи с расходами на соблюдение нормативно-правовых требований. С четвертого квартала эффект цены увеличился благодаря более амбициозной ценовой политике, в первую очередь относительно нового Clio в Европе.

Операционная маржа Группы составила 2 662 млн евро, что соответствует 4,8% от выручки по сравнению с 6,3% в 2018 г.

Операционная маржа в автомобильном секторе (не считая «АвтоВАЗ») снизилась на 920 млн евро до 1 284 млн евро, что соответствует 2,6% от выручки (ср. 4,3% в 2018 г.).

Это изменение объясняется следующими причинами:

Отрицательный эффект объема в размере 582 млн евро, включая продажи партнерам.

Эффект от ассортимента/цен/расширения комплектации был отрицательным в размере 587 млн евро из-за расширения комплектации (в соответствии с нормативными актами или для новых продуктов) и сокращения продаж дизельных двигателей в Европе.

Эффект Monozukuri был положительным (+547 млн евро). Ему способствовали хорошие результаты в секторе закупок, увеличение капитализации НИОКР, однако рост амортизационных расходов оказал отрицательное влияние.

Влияние со стороны сырья составило -324 млн евро в основном из-за повышения цен на драгоценные металлы и сталь.

Положительный эффект в размере 121 млн евро за счет сокращения административно-хозяйственных расходов обусловлен усилиями компании по снижению издержек и включает разовые положительные эффекты.

Влияние изменений валютных курсов составило +24 млн евро из-за положительного эффекта, оказанного обесценением турецкой лиры на производственные расходы, которое компенсировало отрицательный эффект от аргентинского песо.

Доля операционной маржи «АвтоВАЗ» составила 155 млн евро по сравнению с 204 млн евро в 2018 г. из-за снижения разовых положительных эффектов примерно на 70 млн евро.

Вклад финансирования продаж в операционную маржу Группы составил 1 223 млн евро по сравнению с 1 204 млн евро в 2018 г. Рост на 1,6% обусловлен увеличением среднего объема доходных активов, что отражает хорошую динамику продаж RCI Banque, несмотря на отрицательный эффект изменений валютных курсов в размере 26 млн евро и рост потерь в секторе услуг мобильности в размере 26 млн евро.

Другие операционные доходы и расходы составили -557 млн евро (по сравнению с -625 млн евро в 2018 г.) в связи с расходами на реструктуризацию в размере примерно 240 млн евро, в первую очередь из-за программы снижения пенсионного возраста во Франции и обесценения активов примерно на 300 млн евро в Китае и Аргентине.

Операционный доход Группы составил 2 105 млн евро по сравнению с 2 987 млн евро в 2018 г.

Валовые финансовые доходы и расходы составили -442 млн евро по сравнению с -353 млн евро в 2018 г., несмотря на практически неизменную стоимость финансирования. Снижение других финансовых доходов и увеличение расходов объясняется снижением дивидендов, полученных от неконсолидированных организаций, и прочими расходами.

Вклад ассоциированных компаний составил -190 млн евро по сравнению с +1 540 млн евро в 2018 г. Вклад Nissan составил +242 млн евро, в то время как вклад остальных ассоциированных компаний (-432 млн евро) серьезно снизился из-за низких продаж наших совместных компаний в Китае, что также привело к обесценению активов.

Текущие и отложенные налоги представляют расходы в размере –1 454 млн евро, включая 753 млн евро из-за прекращения признания отложенных налоговых требований в составе налоговых потерь во Франции.

Чистая прибыль составила 19 млн евро, а доход по акциям Группы -141 млн евро (-0,52 евро на акцию по сравнению с 12,24 евро на акцию в 2018 г.).

Свободный поток денежных средств от операционной деятельности в автомобильном секторе (включая «АвтоВАЗ») был положительным и составил 153 млн евро. В нем учитывается существенный рост инвестиций, увеличение дивидендов, полученных от RCI, и положительный эффект от изменения в требованиях к оборотному капиталу.

Ликвидность в автомобильном секторе на конец декабря 2019 г. составляла 15,8 млрд евро, а чистая денежная позиция — 1,7 млрд евро.

На конец декабря 2019 г. совокупные складские запасы (включая независимые дилерские сети) соответствовали 68 дням продаж по сравнению с 70 днями в декабре 2018 г.

Дивиденды в размере 1,10 евро на акцию (3,55 евро в 2018 г.) будут представлены на утверждение на ежегодном общем собрании акционеров. 30 апреля 2020 г. акции будут торговаться без права получения дивиденда, а дивиденды начнут выплачиваться с 5 мая 2020 г.

Прогноз на 2020

Мировой автомобильный рынок в этом году сократится, в Европе — минимум на 3%, в России — примерно на 3%, а бразильский рынок вырастет примерно на 5%.

В связи с высокой неопределенностью, в первую очередь из-за введения регламента CAFE в Европе и существенного роста амортизационных отчислений, связанных с инвестициями в будущее развитие, Группа Renault ставит перед собой следующие цели:

Добиться выручки на уровне 2019 г. при неизменных валютных курсах.

Получить операционную маржу в размере 3–4%.

Обеспечить положительный поток свободных денежных средств от операционной деятельности в автомобильном секторе до учета расходов на реструктуризацию.

В этом плане не учитывается возможное влияние на ситуацию распространения коронавируса.

Консолидированные результаты группы Renault