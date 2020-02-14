Renault F1 Team в сезоне 2020 года

Renault F1 Team представила свои планы на предстоящий сезон 2020 года. Чемпионата мира FIA Формула-1, в рамках которого за команду выступает новый дуэт пилотов – Даниэль Риккардо и Эстебан Окон

Новый технический директор шасси Пэт Фрай пополнил ряды руководства команды, представленного Сирилом Абитебулем, Аленом Простом, Марцином Будковски и Реми Таффеном

Гуан Ю Чжоу, удостоившийся звания «Новичок года» в прошедшем сезоне Формулы-2, становится тест-пилотом Renault F1 Team

Мероприятие прошло в L’Atelier Renault на Елисейских полях в Париже, что еще раз подтверждает готовность Группы Renault оказывать необходимую поддержку подразделению Renault Sport Racing

Команда Renault F1 Team отметила ценную поддержку своих премиум-партнеров, включая BP Castrol, MAPFRE, DuPont, INFINITI, Microsoft, EURODATACAR, Bell&Ross, le coq sportif и RCI Banque, а также других технических партнеров и поставщиков

Команда Renault F1 Team дала официальный старт своей кампании 2020 года в ходе мероприятия, прошедшего в L’Atelier Renault на Елисейских полях в Париже

Основные пилоты сезона 2020 года Даниэль Риккардо и Эстебан Окон, а также новый технический директор шасси Пэт Фрай были представлены СМИ и партнерам.

В рамках мероприятия продемонстрировали изображения Renault R.S.20. Новый болид с силовой установкой E-Tech 20 впервые появится на публике в ходе зимней тестовой сессии в Барселоне на следующей неделе.

Вслед за январской серией анонсов на мероприятии также присутствовали пилоты Renault Sport Academy 2020 года, которые готовятся к захватывающему сезону в чемпионатах FIA Формула-2, FIA Формула-3 и Еврокубке Формулы Renault.

Президент Renault Sport Racing Жером Столл назвал 2020 переломным годом для спортивного подразделения компании:

«В этом году Renault открывает шестое подряд десятилетие своей давней и славной истории выступлений в Формуле-1. 2020 – очень важный год по целому ряду причин. Готовясь к следующему сезону, который знаменует собой начало нового цикла развития для всех команд, мы хотим вернуть положительную динамику трех первых лет с момента нашего возвращения в Формулу-1. После завершения первой конструкторской фазы мы как никогда полны решимости двигаться вперед и использовать преимущества изменений технического регламента 2021 года. Я безоговорочно доверяю командам из Энстоуна и Вири, которые в этом году в очередной раз поборются за четвертое место в Кубке конструкторов и приложат все усилия, чтобы команда и бренд Renault добились успеха в будущем».

Команда подходит к решающей точке этапа консолидации своей программы в Формуле-1. Значительные средства были инвестированы в персонал и внедрение передовых технологий в центр в Энстоуне (Великобритания), который отвечает за шасси, и в штаб-квартиру в Вири-Шатийон (Франция), работающую над силовой установкой, для реализации плана по завоеванию новых чемпионских титулов в Формуле-1.

Директор команды Сирил Абитебул подчеркнул амбиции команды на сезон:

«Возвращение четвертого места в Кубке конструкторов остается главной задачей на сезон, борьба в котором будет жаркой как никогда». «В этом году мы должны сосредоточиться на трех приоритетных задачах, определенных в межсезонье: надежность, высокий уровень инженерных разработок и результативность. Нам также нужно вернуть уверенность в своих силах и укрепить командный дух, чтобы добиться максимального результата от каждого члена команды и максимально повышать свои шансы на каждом этапе этого беспрецедентно длинного и трудного сезона». «А еще 2020 год знаменует собой конец одного цикла и начало подготовки к следующему. В этом году мы должны подготовиться к масштабным техническим изменениям 2021 года. И организационные изменения второго полугодия 2019 проводились с учетом этого».

Даниэль Риккардо начинает второй сезон в команде Renault F1 Team и рассказывает о своей мотивации на этот год:

«Я надеюсь стать еще более “своим” в команде и, имея целый сезон за плечами, сделать это будет проще. Я многое узнал о самом себе и, разумеется, о команде. Одним из важнейших открытий для меня оказалось то, что недостаточно иметь в паддоке самого толкового парня в Формуле-1 – каждый член команды должен выкладываться по максимуму. С людьми, с которыми я работаю плотнее всего, нужно искать оптимальные для них способы работы, пытаться помогать им превосходить себя, и вместе смотреть, где я сам могу показать лучший результат. Мне очень нравится работать и создавать что-то новое вместе с Renault».

Эстебан Окон снова стремится сесть за руль болида команды, в которой он впервые познакомился с миром Формулы-1 еще подростком.

«Не могу дождаться возможности испытать новый болид в Барселоне. У нас было достаточно времени на подготовку, и я чувствую, что готов принять вызов. Я действительно очень хочу снова участвовать в гонках после целого года ожидания. В машине нового сезона много изменений, и инженеры работали, не покладая рук, чтобы выжать из нее максимум скорости. В Формуле-1 все решают детали, а уж в R.S.20. деталей немало. Познакомиться с конструкцией очень интересно, однако сразу после этого ужасно хочется оказаться внутри болида и испытать его в деле».

Гуан Ю Чжоу в этом году примерит на себя новую роль тест-пилота. «Новичок года» Формулы-2 2019 будет отвечать за совершенствование Renault R.S.20.

«Я жду с нетерпением момента приступления к обязанностям тест-пилота команды. Для меня это следующий этап после позиции пилота программы развития в 2019 году. В этом сезоне у меня появляются новые возможности, я буду еще больше работать, собирая данные по управлению болидом и помогая команде работать над различными областями, чтобы становиться лучше».

Позитивный настрой и энергия, которую демонстрируют пилоты, а также укрепление связей между Энстоуном и Вири позволяют предположить, что 2020 год будет полон захватывающих событий как на гоночном треке, так и за его пределами.