Новый двигатель Nissan дебютировал на старом пикапе начала 2000-х

Японская фирма представила атмосферный бензиновый V6 объёмом 3,8 литра

Компания Nissan объявила об обновлении линейки силовых агрегатов — на смену 4,0-литровому бензиновому V6 придёт более мощный и экономичный мотор той же конфигурации, рабочим объёмом 3,8 литра. «Шестёрка» дебютирует на рамном грузовичке Nissan Frontier (известен россиянам под именем Navara), который продаётся в США с 2004 года.

Мотористы Nissan заявляют, что по сравнению с прежним V6 4.0 мощность 3,8-литрового агрегата с непосредственным впрыском выросла с 265 до 314 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте 381 Нм.

По архитектуре новый мотор идентичен предшественнику, но взаимозаменяемых компонентов почти нет: доля модернизированных деталей достигает 93 процентов. Как сообщает источник, сборку моторов V6 наладят на американском заводе Nissan в Теннесси по соседству с бензиновыми V8 5.6.

Для модели Frontier смена двигателя совпала с глобальным пересмотром силовых агрегатов: «четвёрка» объёмом 2,5 литра из гаммы исключена, а 6-ступенчатая «механика» и архаичный 5-скоростной «автомат» уступили место 9-диапазонной автоматической трансмиссии, знакомой по тяжёлому пикапу Titan. Типичная для пикапов система полного привода с жёстко подключаемой передней осью и понижающей передачей сохранилась.

Пикапы с 3,8-литровым мотором и более современным «автоматом» появятся в продаже в США во втором квартале. Вероятно, агрегаты сохранятся на пикапе Frontier и после смены поколения, которая запланирована на 2021 год.

Компания Nissan намерена сосредоточиться на электрификации, так что появление новых ДВС — нерядовое явление. Ранее в японской фирме планировали полностью отказаться от дизелей к 2020 году.