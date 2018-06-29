Audi A4 и Audi A4 Avant 2019 становится еще более привлекательными 5

Audi A4 и Audi A4 Avant: бестселлеры в безупречной форме

Audi A4 становится еще более привлекательным: новый пакет оборудования S line competition добавляет облику модели еще больше динамичности. Audi A4 и Audi A4 Avant 2019 модельного года можно отличить по новым бамперам, которые в сочетании с новым дизайном дисков подчеркивают спортивный характер моделей.

Автомобили семейства A4 нового модельного года отличаются более выразительным дизайном передней части и доступны в комплектациях design и sport. Внушительные пятиугольные контуры воздухозаборников украшены планками с отделкой aluminium. В пакет внешней отделки S line также входят новые спортивные бамперы. Они привлекают особое внимание благодаря новой ярко выраженной клиновидной форме. U-образные вставки отделяют наружную часть бампера от внутренней, заполненной решеткой со структурой в виде сот. В воздухозаборниках предусмотрены специальные отверстия, через которые в колесные ниши проникает часть воздушного потока и выходит насквозь.

Фирменная решетка радиатора Singleframe также является отличительной особенностью обновленных моделей. Пакет внешней отделки S line включает в себя радиаторную решетку с эффектом 3D. Нижняя часть переднего бампера заканчивается выступающей острой накладкой. Задний бампер в новом дизайне также предлагается в качестве стандартного оснащения. На смену двум круглым патрубкам выхлопных труб пришли широкие патрубки трапециевидной формы. Диффузор между ними стал уже. Диски диаметром от 17 до 19 дюймов также получили новый дизайн.

Для модельной линейки Audi A4 впервые предлагается пакет дополнительного оборудования S line competition. Он включает в себя целый ряд новых элементов, среди которых – аэродинамическая накладка в нижней части переднего бампера и накладка серебристого цвета для защиты от камней, задний спойлер RS для модели Audi A4 Avant и новый цвет окраски кузова – синий Turbo Blue. Нижняя часть задних дверей украшена эмблемой в виде четырех колец, которая в зависимости от цвета кузова может быть серебристой или черной. В пакет оснащения S line competition также входят 19-дюймовые диски Audi Sport, тормозные суппорты красного цвета, спортивная подвеска и светодиодные фары.

Пакет S line competition создан на базе пакета внутренней отделки S line black, который дополнен карбоновыми вставками RS, трехспицевым многофункциональным рулевым колесом и сидениями с обивкой из черной комбинированной кожи. Опционально клиентам доступны для заказа спортивные сиденья S sport красного или других цветов.

В России Audi A4 и Audi A4 Avant 2019 модельного года будут доступны для заказа в третьем квартале 2018 года.