Nikola построила электрический пикап с гибридной силовой установкой на водороде

В качестве источника тока используют и тяговую батарею, и топливные элементы

Производитель электрических тягачей Nikola Motors представил пикап Badger («Барсук») с гибридной силовой установкой — в ней источниками тока служат и блок тяговых аккумуляторов, и водородные топливные элементы. Новинка оборудована четырьмя независимыми моторами и на одной заправке проезжает 966 километров.

Показанный на рендерах Nikola Badger вживую обещают представить уже в сентябре, на мероприятии Nikola World 2020. Особенность пикапа — гибридная силовая установка, состоящая из четырёх независимых электромоторов, литий-ионной тяговой батареи на 160 киловатт-часов, топливных элементов мощностью 120 киловатт и баллона с восемью килограммами водорода. Причем работает система как в комбинированном, так и чисто электрическом режиме.

Пиковая мощность силовой установки составляет 919 лошадиных сил; постоянная — 461 силу. Момент — 1389 Нм. С места до 60 миль в час (97 километров в час) Nikola Badger разгоняется за 2,9 секунды; пробег на электротяге — 483, а с подключением топливных элементов — 966 километров. Силовая электроника позволяет «Барсуку» несколько раз подряд разгоняться до 161 километра в час без существенного падения мощности.

Пикап рассчитан на пять пассажиров и в длину насчитывает 5900 миллиметров. Заявлено, что без потери эффективности его силовая установка работает при температуре до -20 градусов Цельсия. Без нагрузки Badger поднимается на 50-процентные уклоны, с прицепом массой более 3600 килограммов — на 30-процентные. Кроме того, внедорожник оборудован точкой отбора энергии мощностью 15 киловатт для подключения электроинструментов, компрессоров и внешнего освещения. В роли генератора Badger способен работать до 12 часов.

Основным конкурентом Nikola Badger, вероятно, станет Tesla Cybertruck. Его предложат с пневмоподвеской, адаптирующейся под нагрузку, задним или полным приводом, одним либо тремя электромоторами. Батареи разной ёмкости позволят «Кибертраку» проезжать без подзарядки 402–805 километров. В отличие от привычных внедорожников, силовая структура и кузовные панели машины сделаны из холоднокатаной нержавеющей стали, а стёкла — из полимерного композита.

По материалам Motor.