Kia XCeed и концепт Imagine by Kia удостоены наград iF Design 2020

Концептуальный электромобиль Imagine by Kia стал лауреатом в номинации «Профессиональные концепции»

Городской кроссовер KIA XCeed получил награду в категории «Продуктовый дизайн»

Теперь все четыре модели нового поколения семейства Ceed имеют в своем активе престижные награды в области профессионального дизайна iF Design Awards

Городской кроссовер KIA XCeed и концептуальный электромобиль Imagine by Kia удостоены престижных профессиональных наград в области дизайна iF Design Awards 2020. Оба этих автомобиля являются подтверждением особого внимания компании KIA Motors к дизайну при разработке новых продуктов, а также иллюстрируют новую ступень в развитии бренда, связанную с началом эпохи электрифицированных транспортных средств

Концепт-кар Imagine by Kia, удостоенный награды в категории «Профессиональная концепция» (Professional Concept), демонстрирует стремление бренда быть лидером в области дизайна электромобилей и популяризовать саму идею того, что электрические автомобили могут быть захватывающими и увлекательными. Городской кроссовер KIA Xceed, который с успехом вышел на рынки европейских стран во второй половине 2019 года, удостоен награды в категории «Продуктовый дизайн» (Product).

«KIA стремится постоянно улучшать качество своей продукции, предлагать клиентам всё более интересные и привлекательные модели, – говорит руководитель дизайн-центра KIA Карим Хабиб (Karim Habib). – Кроссовер KIA XCeed и концепт-кар Imagine by Kia отражают этот новый, сложившийся в последнее десятилетие, подход компании. Я крайне горд тем, что усилия нашего коллектива дизайнеров находят отклик у клиентов в самых разных уголках мира».

Награда в категории «Профессиональная концепция» – концепт-кар Imagine by Kia

Премьера концепт-кара Imagine by Kia состоялась на Женевском международном автосалоне 2019 года. Этот автомобиль имеет полностью электрическую силовую установку. В его дизайне сбалансированно сочетаются лучшие качества разных классов автомобилей – плавные и спортивные очертания семейного седана, «мускулистые» рельефные линии внедорожника, простор и практичность кроссовера. Концепт-кар сознательно создавался вне общепринятых и ставших стандартами представлений о классах автомобилей, во многом его облик был определен и тем, что используется силовой агрегат нового поколения – с нулевым уровнем вредных выбросов. Аккумуляторная батарея размещена максимально низко, зарядка осуществляется по индукционной технологии, а энергия батареи питает электромоторы на передней и задней осях.

В 2020 году KIA будет уделять еще больше внимания переходу от разработки автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания к моделям с экологически чистыми, электрическими силовыми установками. Концепт-кар Imagine by Kia является примером такого автомобиля: он изначально рассчитан на использование силовых установок XXI века, что позволило по-новому осмыслить и развить многие традиционные для бренда дизайнерские решения, добившись гармонии, способной восхитить любого автомобилиста.

KIA XCeed – новый успех серийной модели KIA в области дизайна

Удостоенный награды iF Design в категории «Продуктовый дизайн» городской кроссовер KIA XCeed позиционируется компанией как новая категория кроссоверов – CUV (Сrossover utility vehicle). В отличие от традиционных SUV, где более ярко выражены качества внедорожников, CUV сочетает эти качества с более спортивной компоновкой и оснащенностью, управляемостью обычного хэтчбека. Новая категория, предлагаемая KIA – это шаг навстречу всё более заметному в Европе стремлению приобретать автомобили, которые были бы более эмоциональны и динамичны, чем обычные SUV, и в плане своих ходовых качеств, и в облике.

Эта модель была разработана исключительно для европейских клиентов, созданием XCeed занимался дизайн-центр бренда в немецком Франкфурте-на-Майне. Новинка вышла на рынок во второй половине 2019 года, а уже в январе 2020 года линейка модели была дополнена версией с гибридной силовой установкой (Plug-in Hybrid).