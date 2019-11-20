Kia Telluride признан внедорожником года по версии журнала MotorTrend

Изысканный дизайн, высочайший уровень оснащения, плавность хода и управляемость KIA Telluride принесли бренду первую в истории победу в конкурсе авторитетного журнала MotorTrend

MotorTrend оценивает безопасность, эффективность, соотношение цены и качества, современность дизайна, техническое совершенство, функциональность и ходовые качества представленных автомобилей

Первый в истории марки полноразмерный внедорожник премиального уровня KIA Telluride – удостоен награды «Внедорожник 2020 года», учрежденной авторитетным автомобильным изданием MotorTrend

Комфортабельный и функциональный Telluride подтвердил свою репутацию продуманного и великолепно оснащенного автомобиля, в полной мере соответствующий запросам современных семейных покупателей. Решающий вклад в его победу в конкурсе внесло также выдающееся соотношение цены и качества модели.

«С момента своего выхода на рынок в начале нынешнего года, Telluride сразу же снискал огромную популярность. На сегодняшний день продано уже более 45 тысяч автомобилей этой модели. Благодаря Telluride огромное количество покупателей открыло для себя марку KIA, – комментирует награду президент KIA Motors America Майкл Коул (Michael Cole). – Победа в престижном конкурсе «Внедорожник года» журнала MotorTrend – это почетная награда и исторический момент для нашего бренда. Этот успех вносит свой вклад в дальнейшее усиление репутации KIA, как автопроизводителя высочайшего мирового уровня».

KIA Telluride – модель для рынка США, разработанная в дизайн-центре бренда в Калифорнии и выпускаемая на заводе в штате Джорджия. Telluride предлагает выдающиеся для своего класса роскошь и уровень оснащения. А его смелый, нарочито брутальный дизайн передает истинный дух приключений и подчеркивает значительный внедорожный потенциал автомобиля.

«В этом году конкуренция в борьбе за звание лучшего внедорожника года по версии журнала MotorTrend была одной из самых высоких за всю историю конкурса. И это делает успех KIA Telluride еще более значимым. – говорит главный редактор MotorTrend Эдвард Ло (Edward Loh). – Telluride идеально соответствует всем критериям, необходимым для победы в нашем конкурсе. Он эффектен внешне, просторен, великолепно оснащен, отличается великолепными ходовыми качествами и удивительно хорошим соотношением цены и качества. Мы от души поздравляем с успехом создателей Telluride и бренд KIA в целом».

История конкурса MotorTrend «Внедорожник года» насчитывает уже более двух десятилетий, эта награда считается всеми мировыми автопроизводителями одной из самых престижных.

В состав жюри входят редакционные эксперты журнала и два специально приглашенных эксперта: Йохан де Нисшен (Johan de Nysschen), ранее возглавлявший Audi of America, Infiniti Motor Co. и бренд Cadillac, а также бывший шеф-дизайнер Chrysler Том Гейл (Tom Gale).

Оценка конкурсных моделей и выбор финалистов и победителя происходит по шести основным критериям: безопасность, эффективность, соотношение цены и качества, современность дизайна, техническое совершенство, динамика и ходовые качества.

KIA Telluride предназначен эксклюзивно для рынка США. В России в этом сегменте бренд представлен моделью Mohave. В 2020 году на российском рынке начнутся продажи нового поколения рамного внедорожника KIA Mohave.